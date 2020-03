Myrna positiva en sus entrenamientos

Al mal tiempo buena cara, como se dice popularmente y en esta caso la deportista chihuahuense Myrna Ituarte Muñoz toma las cosas de manera positiva y continúa con sus sesiones de preparación física en casa a fin de mantenerse en forma, según nos comenta la especialista en Lima Lama.

“Estoy trabajando con lo que se pueda, pues realizo actividades de saltar la cuerda, hacer sombra, ejercicios con la pera y termino con ejercicios de fortalecimiento general como lo son las abdominales, lagartijas, sentadillas y algunos otros más en los que no necesariamente se requiere de una instalación y se pueden hacer también en casa como en esta temporada.

“He de admitir que la verdad de las cosas entrenar en casa es algo que me da mucha flojera y no me motiva mucho, pero debemos estar activos y tratar de mantener el ritmo aunque sea un poco para estar en forma”.

