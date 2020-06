Natalia Soltero el MR. Olympia en las vegas, su meta

La atleta chihuahuense Natalia Soltero dijo que esta temporada ha sido muy diferente en todos los sentidos, pero sigue enfocada en su competencia en Las Vegas, Nevada, en Mr. Olympia, el evento que todo fisicoculturista y fitness espera para realizar una buena presentación con lo mejor de lo mejor en este deporte.

“Ha sido un año muy diferente, por no decir complicado, uno como atleta tiene que buscar y encontrar la manera de no bajar el nivel de entrenamiento, en este proceso lo estoy dedicando a fortalecer mis debilidades y afinar mis cualidades al tener un poco más de tiempo”, dijo la atleta chihuahuense.

“Así que yo sigo enfocada, trabajando en mi preparación, aún y con los gimnasios cerrados entreno en casa, poco a poco me he ido haciendo de equipo”, puntualizó Natalia.

“Me estoy enfocando también mucho en mi salud, el culturismo es una disciplina muy extremista y con el paso de los años uno va aprendiendo a ser más consciente del cuidado de tu cuerpo y la salud”, puntualizó.

Natalia mencionó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que el evento Mr. Olympia, considerado como el súper bowl del físico, se llevaría a cabo en septiembre, pero con la pandemia sanitaria el comité organizador decidió que esta competencia será disputará del 16 al 19 de diciembre en Las Vegas, Nevada.

“Se alargó un poco mi off season, he tratado de sacarle provecho, también he estado dando cursos y seminarios en línea”.

Finalmente Natalia concluyó: “Llega uno a un nivel en el que todo es tan perfecto en todas las atletas, que tienes que llegar sin detalles a cuestionar, yo busco mucha más calidad muscular, un poco más de tamaño en mis muslos, pero sin perder la armonía de mi cuerpo”.

