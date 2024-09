Negocian Yamileth Mercado y Ellie Scotney para la unificación de cinturones mundiales

La inglesa Ellie Scotney defenderá sus cinturones supergallos de la FIB y la OMB ante la neozelandesa Mea Motu y no unificará ante la reina de la organización “verde y oro”, la chihuahuense Yamileth Mercado, como ambas peleadoras lo deseaban, esto se debe a que la empresa promotora Matchroom optó primero por realizar este combate antes, el cual se realizará desde Manchester, Inglaterra el 26 de octubre a través de DAZN.

Desde la defensa exitosa de Yamileth Mercado ante la somalí-británica, Ramla Ali, en Phoenix, Arizona, en la que la chihuahuense venció por decisión unánime a su rival, las intenciones de ambas púgiles eran unificar los cinturones mundiales supergallos en una pelea espectacular, sin embargo, la empresa que representa a Scotney optó por realizar una defensa de sus campeonatos antes.

La peleadora invicta, Ellie Scotney, quien marcha con marca de 9-0 desde que entró al profesionalismo, se enfrentará a la retadora oficial, se trata de otra púgil que no conoce la derrota, tal como la neozelandesa Mea Motu, quien marcha con 19-0 en su carrera boxística además de siete victorias por la vía del cloroformo puro, lo que la hace una retadora peligra para la británica que quiere a como dé lugar una unificación.

Matchroom realizó esta pelea con la promesa para Scotney de más enfrentamientos por unificar los cinturones supergallo, solamente hay dos opciones para Ellie, se trata de un enfrentamiento contra la fe Cuauhtémoc, Chihuahua, Yamileth Mercado o bien, contra Nazarena Romero, la reina de las 122 libras en la Asociación Mundial de Boxeo, son las únicas poseedoras de cinturones de campeonas del mundo en esta división.

Hasta el momento Yamileth ni su empresa, Zanfer, no anunciaron una nueva pelea, otra de las opciones para “Yeimi” sería enfrentar a Romero para obtener el cinturón de la OMB, tendrían que negociar este combate y en qué términos para ambas peleadoras, lo que desea Mercado es convertirse en la primera campeona mexicana en realizar esta hazaña de unificar todos los cinturones.

“Nadie me va a quitar de la cabeza esto, quiero ser la primera mexicana en la historia en unificar todos los cinturones de las diferentes organización en el mundo, es una meta que me tracé y que no me dejará dormir hasta cumplirlo, sé que lo podemos lograr”, expresó la campeona del mundo chihuahuense se del Consejo Mundial de Boxeo, Yamileth Mercado.

Otra de las opciones es realizar una nueva defensa de su cinturón “verde y oro” nacional, hasta el momento es un dominio absoluto el que tiene Yamileth sobre cualquier rival de su país, tendrá que ser una rival de gran jerarquía para Mercado, en los próximos días continuarán las negociaciones, para definir a la próxima retadora o bien, se definirá si se espera pasa el combate ante Scotney, que ambas desean desde hace ya varios meses, declarado por las mismas boxeadoras.