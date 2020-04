Objetivo de Paola Estrada lograr título en la LMBPF

“Sigo trabajando para buscar el campeonato en este 2020 una vez que se reanuden las actividades de la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional Femenil Lmbpf”, comentó la basquetbolista chihuahuense Paola Estrada, al ser entrevistada por El Heraldo de Chihuahua, y quien defiende en la presente campaña los colores del equipo de basquetbol Barreteras de Zacatecas, después de haber pasado por las Mexcaltecas de Nayarit.

“En ambos equipos a los que he pertenecido, he tenido excelentes temporadas, con la fortuna de clasificar a playoffs en todas las ediciones, sin embargo, no se nos ha dado obtener el campeonato, pero estamos trabajando para llegar a ello”.

Paola recuerda su inclusión en el deporte ráfaga profesional: “Llegué a esta liga profesional en el 2016 cuando tuve la oportunidad de integrarme al conjunto de las Mexcaltecas de Nayarit, en el cual participé en 2 temporadas consecutivas, 2016 y 2017, luego en el 2018 tuve que hacer un descanso obligado debido a una operación en la rodilla, logrando recuperarme con bastante tiempo para regresar en el 2019 con un excelente equipo de Barreteras de Zacatecas club al cual pertenezco actualmente”.

La espigada jugadora chihuahuense tiene un historial internacional interesante, toda vez que estuvo en el Centro Básquet en el año 2014 con la selección mayor femenil de baloncesto, luego en el 2015 asistió a la Universiada Mundial en Corea del Sur y el año pasado participó en la AmeriCup con la selección mayor en Puerto Rico.

Actualmente Paola sigue entrenando en estos días por medio de una plataforma que incluye rutinas de 45 a 60 minutos diarios tratando de mantener la condición física enfatizando trabajos para velocidad, agilidad, fuerza.

“La plataforma me ha encantado ya que los ejercicios van cambiando, son muy dinámicos y te van exigiendo cada vez más, además de que van subiendo de complejidad y eso me atrae bastante ya que me pone en reto constantemente para mantenerme en forma”.

