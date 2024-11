Obtiene Chihuahua nueve medallas en los Nacionales de Básquetbol Ademeba 2024

El estado de Chihuahua cerró con broche de oro su participación en los Campeonatos Nacionales de Básquetbol ADEMEBA 2024, donde se consolidó como la indiscutible Catedral del Básquetbol en México. Con una actuación histórica, las selecciones chihuahuenses dominaron el medallero al obtener un total de cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, para una suma de nueve podios, marcaron una significativa respecto a sus más cercanos perseguidores, Nuevo León, Sonora y Baja California.

El trabajo se realizó en todas las categorías participantes, desde la U13 hasta la U19, tanto en la rama varonil como femenil, fue clave para este logro. Chihuahua destacó en los momentos más cruciales de los torneos, mostraron un alto nivel técnico, táctico y físico, resultado de una planeación estratégica enfocada en el desarrollo y fortalecimiento del básquetbol a nivel estatal.

Jorge Medina, representante de las selecciones chihuahuenses, no pudo ocultar su satisfacción por los resultados obtenidos. “Estos números no solo reflejan medallas, sino el esfuerzo conjunto de entrenadores, jugadores, familias y el apoyo institucional que se ha brindado. Es un orgullo ver cómo Chihuahua no solo cumple, sino que supera todas las expectativas, demostrando que somos el epicentro del básquetbol nacional”, señaló.

El dominio de Chihuahua se hizo evidente en cada categoría, destacaron por su constancia en el podio. Las cinco medallas de oro obtenidas superaron por amplio margen a las tres que lograron Nuevo León y Sonora, estados que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Baja California, con 2 oros, quedó en cuarto lugar. Este resultado confirma no solo la calidad del talento deportivo en el estado, sino también el compromiso con la formación integral de jugadores desde edades tempranas.

Además, los éxitos de las selecciones chihuahuenses subrayan la importancia de los programas de desarrollo que regresaron en los últimos años, así como el trabajo de clubes y entrenadores que fomentan la excelencia deportiva. Este logro también es un impulso para las futuras generaciones, quienes ven en este desempeño una inspiración y un camino a seguir en el mundo del deporte.

El liderazgo absoluto de Chihuahua en el medallero ratifica que el estado se encuentra a la vanguardia del básquetbol en México, sentaron las bases para mantener su hegemonía en los próximos años. No solo se trata de victorias, sino de un mensaje claro: en Chihuahua, el básquetbol no solo es un deporte, es una pasión que se vive y se respira cada día.