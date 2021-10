¡Olé matador! Excronista taurino, Don Alberto Contreras, se va a vivir a España

Don Alberto Contreras Rubalcaba, reconocido excronista de toros y quien ha radicado en esta capital desde su nacimiento en agosto de 1925, ha emprendido un largo viaje rumbo a España, de donde “tal vez ya no regresaré”, según sus palabras.

Colaborador por muchos años en El Heraldo de Chihuahua y uno de los principales fundadores del Círculo de Cronistas Deportivos Pancho Cano”, AC, decidió irse a vivir sus últimos años a la ciudad de Valencia, a petición de una de sus hijas, Amparo, radicada en esa ciudad. “El Ronco” se va por la puerta grande de Chihuahua y España ya lo espera para comenzar una nueva vida, y muy taurina, ya que a sus 96 años de edad este domingo estará presente en la que será su primera corrida de toros tras muchos años de sequía, en la provincia de Jaén, España, donde estará seguramente aplaudiendo la presentación del famoso Morante de la Puebla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Cortesía | Adriana Contreras

“Me voy algo triste, nomás usted me ha hablado en los últimos meses, ya pocas personas se acuerdan mí y le agradezco que me haya hablado Efrén”, dijo don Alberto, agradeciendo también a El Heraldo de Chihuahua, “porque por muchos años fue como una segunda casa para mí, siempre mantuvo sus puertas abiertas y me dio espacios en sus páginas deportivas para escribir sobre lo que más me sigue apasionando, la fiesta brava”, agrega.

“Trataré de divertirme allá, mi hija Amparo me insistió mucho para que me fuera con ella y por fin le he hecho caso. Al fin, aquí dejo a otros seres queridos, mi hija Adriana, mi nieta, y llegaré a un lugar en donde también se me quiere”.

Deportes En puerta el Torneo “Guantes Dorados” en Saucillo

Recordando toda una vida involucrado en la fiesta brava, habiendo sido torero y padre de dos grandes figuras, Raúl “Finito” Contreras y Alberto Contreras Jr., también apodado “Finito”, a quienes lamentablemente perdió muy jóvenes, “el Ronco” dijo que se va a España contento por todo lo que hizo en Chihuahua y México. “Además, me hice chequeos médicos y salí bien del corazón y de otros males que me venían aquejando, gracias a Dios he dormido y comido muy bien últimamente”.

Y no se olvida de los amigos. “Gracias mi Chihuahua, gracias a El Heraldo, gracias amigos cronistas, los llevo en mis recuerdos”, fueron sus últimas palabras antes de abordar el avión con destino a Madrid.

Habiendo tomado el vuelo ayer por la mañana, será la cuarta ocasión que don Alberto viaja a España. “Y será la última, porque tal vez ya no regrese”, expresó. Y va a un lugar donde la fiesta brava se mantiene viva, el domingo que viene visitará la plaza de Jaén, España, y verá a un figurón, a Morante de la Puebla, así que don Alberto, todo lo que venga por aquellas tierras será muy merecido. ¡En Chihuahua le deseamos lo mejor!