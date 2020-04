Olga Nava regresó con nuevos bríos al basquetbol

“Empecé a jugar basquetbol cuando tenía 14 años bajo la dirección del profesor Barba, pero luego me casé y tuve que prescindir de este deporte para dedicarme de lleno a mis hijos por lo que no volví a jugar hasta que cumplí 60 años de edad y ya llevo 13 jugando ininterrumpidamente”, comentó la jugadora Olga Elisa Nava López.

La deportista originaria de esta ciudad capital, y perteneciente a la categoría de Maxi Baloncesto, también incursionó en las pruebas de velocidad en atletismo y en la disciplina de cachibol, pero su interés siempre fue lograr encestar muchas canastas en el deporte ráfaga, que le ha dado grandes satisfacciones.

“Mi principal motivación es ser yo misma y jugar hasta que Dios me lo permita”, nos comentó y agregó que: “El ejercicio físico y el basquetbol me han ayudado a tener muy buena salud, además de que me brinda la oportunidad de conocer no sólo grandes personas, las cuales se han convertido en grandes amigas, sino también disfrutar diferentes paisajes en otros países.

Tal fue el caso de su participación en el Campeonato Mundial de Maxi Baloncesto celebrado en Finlandia el año 2019, donde obtuvo el primer lugar además de ser considerada como una de las 50 mejores jugadoras en el terreno de las estadísticas durante todo el torneo.

EN CORTO

Nombre completo: Olga Elisa Nava López

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1946

Edad: 73 años

Deporte: Maxi Baloncesto

