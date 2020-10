Operación de hombro fue todo un éxito: Quisia

La pesista chihuahuense Quisia Guicho Recio, quien está en busca de un lugar en juegos olímpicos de Tokio 2020, fue operada de los problemas que tenía en el hombro izquierdo.

La chihuahuense única levantadora de pesas del estado con grande posibilidades conseguir su calificación a sus primeros juegos olímpicos en tierras niponas, fue intervenida con éxito por el médico cirujano Abraham del Real en la ciudad de Monterrey Nuevo León.

Quisia decidió operarse después de luchar con los fuertes dolores que la obligaron a dejar los entrenamientos que tenía en confinamiento por lo que la pesista capitalina deicidio someterse a la operación.

“Ya tenía tiempo que tenía dolores en el hombro, iba a terapia pero no se me arreglaba solo disminuía el dolor pero no había mejoría, hasta que llego el punto de que el mismo dolor no me dejaba entrenar” señalo Quisia Guicho.

Además Quisia agrego “tras el descanso me sometí a una resonancia en la cual salió que si tenía problema en el hombro donde estaba suelto siendo solo el musculo que era el que sostenía el hombro y por eso decidí entrar al quirófano”

Los médicos señalaron que estará de baja dos semanas en la cual comenzará con el proceso de rehabilitación para fortalecer el hombro inmovilizado, para conseguir con su meta de estar en sus primeros juegos olímpicos.

"Es mi primera operación en el hombro hay que echarle ganas con la recuperación porque esto aún no termina y estamos en tiempo de llegar en buena forma para los próximos eventos y buscar la clasificación los juegos olímpicos” concluyo.

EL DATO

Semanas estará Quisia en calidad de baja para iniciar su proceso de recuperación