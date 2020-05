Oportunidades y Limitaciones de una Educación Física a Distancia en México

1 Docente de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH; 2 Delegado Estatal FIEP para el Estado de Chihuahua; 3 Vicepresidente del Colegio Chihuahuense de Profesionales en Educación Física, A. C.)

Nuestro Sistema Educativo Nacional (SEN) ha sido permanentemente exigido por las circunstancias y muchas veces, evidenciado por las ausencias, las propuestas no cumplidas o las acciones implementadas, las cuales algunas veces parecen más “un sello de distinción” de la administración en turno, que como acciones adecuadas para dar respuesta a las necesidades del momento y sus particularidades.

Esta Emergencia Sanitaria por COVID-19 por la que todos estamos atravesando, es una situación que no solo ha puesto en juego la vida de las personas, sino también la calidad de los principales servicios como son: el sector Salud y Educación. Con lo cual, en la Educación se ha potenciado mediante el confinamiento de la mayoría de la población a permanecer en sus hogares (pues solo unos pocos asisten a sus empleos) en esta cuarentena en México.

Al ser suspendidas las actividades escolares en todos los planteles educativos, manteniendo confinados a los escolares en sus hogares bajo la tutela académica de sus familias, con lo cual, se han manifestado, se ha sentido tanto en los actores de la educación como en las instituciones, lo correspondiente a la sostenibilidad de los planes curriculares en todos los niveles educativos. Esto exige de sus actores la preparación, la innovación y la capacidad de respuesta para mantener la calidad de sus servicios y, con todo ello, la movilidad hacia acciones congruentes y necesarias que cada contexto exige.

Para la Educación, esta Emergencia Sanitaria exige de nosotros los docentes en servicio en la Educación Básica y Obligatoria, un ajuste significativo y necesario para garantizar los aprendizajes previstos. Es nuestra circunstancia actual y que, por supuesto, ha enfrentado al SEN a una realidad donde todas las instituciones, sus docentes y sus programas (unos más, otros menos), hemos enfrentado grandes necesidades ante esta realidad y junto con nosotros, las familias de los estudiantes, quienes hoy en día tienen la responsabilidad de dar el acompañamiento escolar a sus hijos, sobrinos o nietos en casa, tarea por demás diversa en todos los hogares.

Bajo estas condiciones, la clase de Educación Física no esta fuera de la ecuación, también ha sido conminada a plantear sus contribuciones desde y para, una Educación a Distancia, considerando la planeación de sus actividades y recomendaciones específicas para alcanzar “…la formación integral de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad” (SEP, 2017) y con ello, mantener la continuidad de la educación formal de sus estudiantes en todas sus áreas de desarrollo mediante los mismos esquemas de trabajo a distancia, como el resto de los docentes, pero conservando la misma finalidad curricular expresada en nuestro programa de la asignatura vigente, que expresa lo siguiente:

· “[…] reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo;

· explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas;

· proponer y solucionar problemas motores;

· emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico;

· asumir valores y actitudes asertivas;

· promover el juego limpio;

· establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos;

· y adquirir estilos de vida activos y saludables, los cuales representan aspectos que influyen en la vida cotidiana de los estudiantes” (SEP, 2017 pp. 161).

Los atributos anteriores, representan las principales premisas a las cuales se enfoca la clase de EF en la educación básica, lo cual, es un verdadero reto pedagógico llevarse a cabo en los hogares de los estudiantes, un ambiente totalmente diferente al tradicional, la escuela. Recordemos que en su escuela, el estudiante es permanentemente guiado, supervisado, corregido, incentivado, orientado y evaluado por el profesor de EF, quién planifica Qué se va a realizar y Qué va aprender el estudiante en cada sesión (responsable de gestionar el aprendizaje), a ello se suma la calidad de participación del estudiante. Además, en la escuela se prioriza el aprendizaje definido por el programa y se cuenta generalmente con lo siguiente:

· Un espacio amplio, despejado y adecuado para la actividad propuesta;

· Como dinámica natural (en la escuela) siempre participa y se ve acompañado de sus iguales (niños de sus edad y desarrollo) con quienes tiene contacto permanente y es selectivo (decide con quien desea participar);

· Utiliza materiales diversos los cuales le resultan muy atractivos;

· En cada espacio, se procura el control de los factores de distracción lo cual el profesor se encarga de revisar, adecuar, valorar y tomar las decisiones correspondientes para potenciar o lograr el aprendizaje esperado;

· Y lo más importante, la planeación de la sesión completa, con lo que el profesor de EF garantiza la guía de la tarea educativa a lograr, y no una simple colecta de actividades que dan satisfacción, disfrute, diversión o activación física.

· Sin embargo, algo que pocos reconocen está presente en el hogar, es el compromiso emocional en el niño al verse acompañado por sus padres, hermanos mayores/menores u otros familiares en la realización de retos motores o actividades en el contexto de la motricidad, el juego y el pre-deporte, donde si no se tiene cuidado suficiente al respecto, se puede estar generando un contexto de competición no adecuado o que puede distorsionar el sentido mismo de la actividad. No perdamos de vista que los escolares están habituados a desarrollar su tarea educativa bajo la tutela de sus profesores, y no de su papá, su mamá, o alguno de sus hermanos; algunos escolares de hecho, se comportan diferente en la escuela, justo porque el adulto mediador de su aprendizaje no es su padre de familia y cuando este rol lo juega un integrante de la familia se manifiestan algunas o muchas veces los comportamientos inadecuados; aspectos que no siempre son claros, ni aceptados por la familia. Estos puntos dan pie por si mismo para un artículo posteriormente.

· Este contexto socioemocional del estudiante, puede ser un factor de gran importancia durante este confinamiento en casa, considerando que estamos en la 5ta semana de para los menores, lo cual puede ser un factor de limitación (negativo) como también puede ser de potenciación (positivo), dependerá del nivel de manejo que haga el adulto de cada situación que se presente ente las actividades de EF en casa. Cada caso, en cada hogar, encontrará una respuesta particular, por lo cual no se puede generalizar en este sentido. Sin embargo, cada familia con base en los incidentes y las experiencias a la fecha, darán sentido y orientación con relación a este factor y lo que implica; cada padre puede reconocer por sus experiencias y resultados, cómo este aspecto se puede posicionarse hacia una dirección u otra. Es un hecho, que el factor emocional y su manejo en casa, incide, es importante y, es parte de la explicación de lo que se manifiesta en la conducta y participación del escolar en el hogar.

Todos los aspectos anteriores, desde la perspectiva de las recomendaciones de trabajo de una Educación a Distancia en Casa, se deben considerar de una manera aproximada y cercana a lo que sugieren los programas y de acuerdo a su grado y periodo escolar. Por esta razón, el profesor de EF es el responsable de generar el contenido que deberá de llegar a los estudiantes para que se realice en compañía y apoyo de sus familias. Porque de hecho, no existen y se nos ha invitado a generar lo que se requiere al respecto. Debemos comentar, que actualmente entre los múltiples recursos que la SEP ha dispuesto para los profesores a través de Google y sus Apps como GSuite para Educación y Classroom , en este momento no se cuenta con nada para el profesor de EF, por lo cual, es la labor de nosotros los profesores de EF hacer llegar a los escolares las fichas de trabajo (planeaciones aproximadas a lo que corresponde a este bimestre). En este momento es una tarea libre, puede ser por medio de videos cortos, presentaciones, imágenes o cualquier recurso que el docente elabore para tal fin. Con estos recurso en manos de los padres, son ellos quienes estarán desempeñando una labor aproximada sobre la facilitación del aprendizaje de sus hijos, para asegurar que continúe su formación integral, donde no puede faltar la EF, ya que “Una Educación sin Educación Física, No es Educación”.

Es en este contexto de una EF a distancia que saltan a la vista diversos puntos:

· Los escolares darán continuidad a sus estudios desde casa bajo esquemas diversos, tantos como sean funcionales y asequibles para el profesor y el estudiante en casa;

· Los profesores de EF, diseñarán las fichas de actividades correspondientes a la clase de EF, las cuales se hacen llegar a los padres desde la vía de los profesores de grupo y los padres de familia quienes deben limitar los distractores existentes: computadora, TV, Consolas de juegos… juguetes, así como la claridad de la tarea y la retroalimentación;

· Las actividades de juegos, retos motores, motricidad gruesa, visomotriz y fina, manipulación de materiales con metas de cumplimiento (por tarea) son un recurso excelente para formalizar el uso de su bagaje motriz e incentivar a su estimulación;

· En aquellos casos donde se cuenta con la participación de los servicios de educación especial, el especialista del área motora, también podrá participar a través de la emisión de recomendaciones a los profesores, por lo cual es importante generar y propiciar la interacción entre docentes para su participación y favorecer la asesoría y acompañamiento necesario;

· Las actividades de EF, se deberán de planear como una serie de actividades compartidas, donde es determinante la participación de sus familiares; ya que es la familia el grupo en donde el escolar estará participando y exponiendo su competencia motriz. Este escenario es un aspecto de alto valor por su amplia oportunidad para el desarrollo socioemocional de los escolares, tanto para formalizar vínculos entre padres e hijos como entre hermanos y demás integrantes de la familia, como percibir como una bondad estar en casa y tener a ambos padres disponibles y dispuestos para jugar con él, sentirse especiales pues los verán ocupados en colectar los materiales y diseñar hacer los necesarios para jugar especialmente con él o ella. Que niño en edad escolar no adora un momento así que mínimo se repita una vez al día?;

· Los profesores darán el seguimiento desde el enfoque a distancia a la par de la formación y el uso de nuevas herramientas para permanecer en activo durante el periodo de confinamiento; algunos lo harán desde las plataformas de Google, las redes sociales, otros utilizarán un video o una ficha, mientras que otros será únicamente por medio del WhatsApp de los profesores de grupo. Pero en todos los casos se debe de generar una evidencia que podrá enviarse a los profesores para que lleguen a los docentes de EF. Es una delicia ver los video cortos, reconocer la labor de los padres para elaborar los materiales, conducir a sus hijos e incentivarlos, participar con ellos, ver que se apegan a la ficha de trabajo generada y que se logra el objetivo.

Sin embargo, ¿Este escenario refleja una clase de EF suficiente y equiparable?

Desde mi perspectiva no. Al menos no como considerarla análoga a la presencial ni completa.

Sin embargo, es posible realizar una aproximación y, es justo lo que se nos ha solicitado de manera puntual como área y docentes de EF es una aproximación factible de que se pueda llevar a acabo bajo el acompañamiento de los escolares por sus padres. Por lo cual, ese espacio llamado: “EF en Casa”, “EF a Distancia” o “Activación Física en Casa” guiado por el profesor de EF de la escuela, suele ser solo una serie de actividades lúdicas que están alineadas a los aprendizajes esperados de su grado; tienen valor educativo, si se apegan a la ficha y el aprendizaje esperado, si gestionan el proceso de atención a la premisa de la tarea. Además todas las participaciones, pueden ser de alto valor formativo y ser significativas, pero no sustituyen la labor de una clase completa guiada por un profesor de EF en el ámbito escolar.

La clase de EF es un evento mucho más grande, más complejo y con múltiples oportunidades que impactan en diversos aspectos del niño, como persona y de manera completa, más que solo divertirse y jugar, más que solo expresar el uso y dominio del cuerpo, que manifestar control y cumplir una meta motriz. Es ante todo una experiencia integral, una en donde se debe de manifestar toda su persona, con alcances socioeducativos, comunicativos, psicológicos, estratégicos y de solución de problemas con sus iguales y acordes a su desarrollo. Con esto, no quiero decir que no servirá de nada, al contrario, debemos de reconocer todos que las actividades de EF en casa, tienen un enorme potencial para sanar distanciamiento entre padres e hijos, recuperar identidad y rol al interior de las familias, propiciar el reencuentro con los padres y estos con sus hijos, ver de manera completa el ser que esta en la persona de sus hijos, en casa y compartiendo el tiempo de calidad en casa. Eso tiene un valor enorme y es muy importante. Pero estas vivencias, justo corresponden a las familias su redescubrimiento a través del tiempo y actividades compartidas, algo que no se puede lograr en las escuelas; por ello las tareas y actividades en el contexto de la educación física, pero desde la casa, son un fragmento… un pequeño espacio, una pizca… pero con ese enorme potencial y valor desde la familia.

Exhorto a los padres a darse el tiempo y la oportunidad de comunicarse con sus profesores de EF y enviar su evidencias de aquello que realizan y que cada semana les habrán de proponer estos días. Jueguen con sus hijos, disfruten las actividades (son solo dos por semana, pero pueden repetirlas las ve es que gusten), dense la oportunidad, dedíquenles el tiempo, las ganancias de las actividades desde una EF a Distancia (aún y cuando serán pocos los momentos), son de alto valor formativo para sus hijos. Si y solo si… ustedes les dan ese valor. Recuerden estamos formando al adulto del mañana. ¿Que adulto quieres ver en tus hijos? ¿Cómo quieres que recuerden esta Cuarentena? ¿Qué recuerdos quieres que estén presentes en su mente cada que recuerden estos días?

Vivir en familia es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros hijos.

Sean activos, su organismo y su salud, lo agradecerá. #QuédateEnCasa





*Juan Manuel Rivera Sosa, Licenciado en Educación Física y Maestro en Ciencias del Deporte, Docente-Investigador desde 1995 en la UACH, actualmente Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Delegado Estatal FIEP para Chihuahua y Vicepresidente del Colegio Chihuahuense de Profesionales en Educación Física, A. C. .





