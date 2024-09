¡Para toda la familia! Todo listo para la novena edición de CTU Outdoor Challenge 2024

Una gran experiencia de podrá vivir el 19 de octubre en el CTU Outdoor Challenge en su novena edición, tanto en Trail de 10 kilómetros como en los 40k de MTB, participarán 150 atletas en cada categoría, desde Valle Escondido, en la capital chihuahuense, un evento 100 por ciento familiar lleno de sorpresas para niños y adultos.

Casi tres mil participantes asistieron desde que inició esta competición desde su primera edición, además de casi siete mil asistentes entre familiares y quienes van a presenciar este gran evento que cada año toma más relevancia entre los capitalinos, pues, es de los pocos trails que se realizan en esta ciudad.

“Es muy importante para nosotros realizar esta carrera, sobre todo para las personas que no tienen ese hábito de realizar actividad física, personalmente yo no hacía y desde la primera vez me di cuenta que tenía que hacer deporte, desde entonces comencé a practicar diario, espero que más gente se anime a participar y ese es el objetivo deportivamente hablando”, dijo Gabriel Enderi, director comercial de CTU.

Otro de los objetivos de esta carrera es recaudar fondos para la Asociación Brindemos Alegría, que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad y con capacidad diferentes, algunos de ellos estuvieron presentes en la rueda de prensa, así como una de las integrantes de la asociación, Gabriela Salazar, quien dirigió unas palabras para los organizadores.

“Invito a todas las personas a participar en esta carrera, la cual es muy bonita, además de la competencia, nos ayudan como institución a realizar algunos proyectos, lo veíamos lejano hace unos años y hoy es toda una realidad, ya estamos cerca de que se realice, estamos muy agradecidos con CTU, así como con todos los patrocinadores y a la gente que se anime a asistir”, relató Salazar en su intervención ante los medios de comunicación.

Una tarde-noche llena de sorpresas se vivirá desde el poniente de la capital del estado, además de la competición, para este año, agregarán nuevas atracciones para los asistentes que no compitan, como zona de venta de alimentos, así como clases de ciclismo, zona de juegos para niños y dinámicas de convivencia familiar para que todos pasen una tarde de momentos agradables.

“Será un evento muy especial, en esta ocasión tenemos nuevos atractivos para toda la familia, será una tarde muy enriquecedora para todos con áreas de juego así como las diferentes actividades que preparamos. Para los participantes tendrán su kit, así como un calentamiento pre-competitivo, también contaremos con zonas de rehidratación y de recuperación fisioterapéutica”, explicó Fernanda Gardea, coordinadora de mercadotecnia de CTU.

Grandes deportistas asistirán a este magno evento para esta edición, tal es el caso del ultramaratonista, Pablo Montes, quien se mostró ilusionado por asistir al evento, ya que considera que es en este tipo de justas cuando los corredores se dan cuenta que se puede dar el máximo de sus capacidades físicas, ya que cada kilómetro se puede dar un extra para llegar hasta la meta independientemente si se gana o no.

Otro de los atletas que acudirá a correr, pero en la categoría de MTB es Juan Manuel Rocha, quien ya asistió a diferentes justas de él CTU Outdoor Challenge, quien afirmó que es una competencia especial, ya que de principio a fin es algo inigualable, ya que se convive con la naturaleza a las afueras de la ciudad, así como el recibimiento que es espectacular, así lo mencionó el atleta del estado grande.