¡Qué orgullo! Participa dinastía Ramírez en Ultramaratón Latino "Aventura en la Naturaleza"

La familia Ramírez de rarámuris maratonistas, destacaron la segunda edición del Ultramaratón Latino Aventura en la Naturaleza, llevado a cabo en Denver, Colorado, donde Lorena Ramírez y su familia, participaron en el medio maratón de esta competición, realizada con el objetivo de incentivar el deporte en la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos de América.

En esta edición Lorena estuvo acompañada por su padre Santiago, sus hermanos Juanita, Thalina, Mario y Antonio, y su primo Onorio, quienes compitieron edición de LUNA (Latin Ultramarathon Nature Adventure), llevado a cabo en el Golden Gate Canyon State Park.

Te puede interesar: "Nuestra meta es el bicampeonato": Federico Landeros Jr., jefe de Caudillos

Además de fomentar el deporte en la comunidad hispana en tierras norteamericanas, los Ramírez aprovecharon para promover las actividades de su Fundación, con la cual brindan apoyo a la comunidad rarámuri, así como a otras comunidades que habitan en la Sierra Tarahumara en el estado grande.

Foto: Consulado General de México en Denver

Ante esto, luego de la competencia, la organizadora de LUNA y representante de Americas for Conservation and the Arts (AFCA), Irene Vilar, compartió: “Su presencia en el evento resalta la importancia de la conexión entre el deporte, conservación y compromiso comunitario”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Esta competencia, se basa exclusivamente en promover el deporte en la población de habla hispana que se encuentra en los Estados Unidos de América, con la intención de conectar con los beneficios de la salud que ofrece la naturaleza y las artes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

LUNA tuvo varias modalidades, como lo son las opciones de carrera pedestre de los 5 kilómetros, 10 km, el Ultramaratón de 55 km, así como el Medio Maratón, en el que participaron los miembros de la familia Ramírez, en un reto más en el que mostraron la destreza de la cultura rarámuri.

Foto: Consulado General de México en Denver

Deportes Sin estar en los planes, kickboxing de la UACh consigue el oro en la Universiada Nacional

Cabe destacar, que la corredora rarámuri Lorena Ramírez, al traspasar las fronteras llamó la atención en varias partes del mundo, a tal grado que fue buscada por Netflix para hacerle un documental, el cual ya está disponible en la plataforma de streaming, además de que salió en la portada de la revista Vogue como parte de esta campaña.

Además de esta familia tarahumara, recientemente un grupo conformado por Verónica Palma, Yulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucy Nava, Rosa Angela Parra y Argelia Orpinel, conquistaron el The Speed Project donde recorrieron 540 kilómetros en tierras norteamericanas, demostrando la calidad con la que cuentan en este tipo de disciplinas.