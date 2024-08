¡Uziel va por la medalla! "El cañón de México" participa hoy en París 2024

El momento más importante de la carrera del chihuahuense Uziel Muñoz llegó, hoy a las 11:35 horas, “el cañón de México” va por la presea de la disciplina de Lanzamiento de Bala en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Stade de France será el recinto que albergará la competencia en su segundo y último día de actividades.

Su participación en la máxima competición deportiva a nivel mundial ya es histórica, se convirtió en el primer mexicano en la disciplina de lanzamiento de bala en alcanzar una final de Juegos Olímpicos, con su mejor tiro de 21.22 metros alcanzó la marca mínima que pedía la competición para clasificarse entre los mejores del mundo.

Foto: Luis Garduño / Enviado ESTO

La marca que impuso Uziel durante el primer día de actividades fue la cuarta mejor de su grupo y terminó en el octavo puesto en general, buenos números de cara a la final, donde quiere implantar un nuevo récord mexicano, “si hubiera seguido la competencia, lo implantaría (el nuevo récord)”, aseguró el chihuahuense.

El mejor récord lo impuso el italiano Leonardo Fabbri, con 21.76 metros, este año el mismo chihuahuense estuvo cerca de esta marca, con 21.68, en mayo lo logró, en esa ocasión alcanzó la medalla de bronce en el USA Throw Festival 2024, superar esa marca no suena descabellado, por lo que una posibilidad de medalla es latente para la delegación azteca.

Foto: Luis Garduño / Enviado ESTO

El Stade de France no solo fue testigo de la hazaña del chihuahuense, también de la promesa que hizo hace siete años atrás, cuando falleció su hermano Mateo, no se olvidó de él y dedicó la clasificación a la final. “La celebración era dando las gracias porque gracias a la promesa que le hice a mi hermano, me dio la madurez para enfocarme y dedicarme al 100 al entrenamiento”, explicó el de Nuevo Casas Grandes.

A las 19:35 horas de Francia, Muñoz saldrá a escena en París 2024, en el segundo día de actividades de la disciplina, aseguró que dará todo de sí mismo para lograr la ansiada presea, el chihuahuense aseguró que la historia ya se está escribiendo y saldrá en su segunda final a nivel internacional a brindar su mejor actuación.