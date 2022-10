Participan corredores con causa a favor de personas con diabetes en carrera 21K Mex Bet

Carlos Quiroz, miembro del Consejo Directivo de la asociación Akam Surá, participó como corredor en la carrera 21K Mex Bet Que suene la Música, en representación de las personas con diabetes, demostrando que quienes viven con esta condición pueden desenvolverse en actividades deportivas y desarrollarse plenamente.

La asociación también fue representada por corredores con causa, quienes corrieron apoyando a Akam Surá, y que compró boletos para participar y apoyar a la asociación que atiende a niñas, niños, adolescentes, que viven con diabetes.

Florencia Vargas Conde, presidenta y fundadora de la asociación chihuahuense para personas con diabetes, Akam Surá que significa Dulce Corazón, explicó la importancia de la participación para lograr visibilizarse en la sociedad, y también, agradeció ser una de las tres asociaciones beneficiadas con los recursos generados por la carrera.

“Somos orgullosamente beneficiarios de la primera carrera21 k Mex Bet ‘Que Suene la Música’, que es un orgullo que nos volteen a ver en la primera edición. Es una situación extraordinaria para nosotros como organización, esto nos ayuda a seguirnos visualizarnos, que nos conozcan más las personas, que sepa la gente que hay una asociación que se dedica a ayudar y atender a personas que viven con diabetes, pero sobre básicamente a niños, niñas y jóvenes que viven con esta condición”, compartió Florencia.

Vargas Conde señaló que los recursos que se generen de la carrera 21 K Mex Bet, y que les sean donados a la asociación, les permitirán seguir trabajando, con los jóvenes y adolescentes que viven en esta condición, para continuar enviándolos a capacitaciones y convivencias fuera del estado de Chihuahua.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Acabamos de enviar a una delegación de seis jóvenes a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a un campamento nacional de diabetes. Es en las playas de Cancún, en el caribe mexicano. A parte de que son chicos que no conocían el Caribe, y tienen la oportunidad de asistir, tienen la oportunidad de recibir educación, que es lo básico, van a educarse. Estos seis chicos van a ser formados para poderlos llevar a diferentes lugares, para dar capacitación, dar pláticas, decir que el que tengan una enfermedad crónica generativa, o crónica no transmisible, no significa que se va a limitar sus vidas”, acotó.

Florencia Vargas señaló que este tipo de eventos como la carrera 21K Mex Bet, es la base para seguir trabajando en el área económica, para continuar trabajando y haciendo que sucedan las cosas.

“Este tipo de apoyos para Akam Surá y para todas las organizaciones, es importantísimo. Muchísimas gracias a los organizadores, a Gobierno Municipal, a Gobierno del Estado, a la iniciativa privada, por voltearnos a ver y para decirles que las organizaciones sí trabajamos, que somos transparentes, que nos gusta trabajar y trabajar bien, y cuando confían en nosotros, lo hacemos al doble”, afirmó.

Actualmente, Akam Surá atiende a 210 usuarios a nivel estatal, contando con 22 municipios del estado de Chihuahua, quienes reciben educación en diabetes, principio que Florencia mencionó como fundamental, además de dotar a niñas, niños y adolescentes que viven con diabetes de tiras reactivas y medidor de glucosa.