Participarán tres corredores rarámuri en el ultramaratón Backyard Ultra; ganará el último que quede de pie

No hay duda que hay carreras en las que todos quieren participar, como también hay competencias para aquellos que llevan tiempo siendo runners de corazón, pero también hay esas pruebas en la que solo participarían locos, como muchas personas lo perciben debido a su muy alta dificultad.

Y la competencia del ultramaratón Big Backyard Ultra es una de estas, no es para atletas amateurs o aficionados, ya que incluso los corredores de alto rendimiento o experimentados han sucumbido ante los tramos que deben de recorrer.

Esta vez, tres hombres rarámuri se han confirmado su participación para la competencia del Backard Ultra-World Team Championship, se tratan nada menos que de la leyenda de la Sierra Tarahumara, Pedro Parra quien logró ganar el título de campeón mexicano y quinto lugar mundial en la prueba del ultramaratón ‘Big Dog’s Backyard 2020’, en el que corrió por 64 horas un recorrido de más de 448 kilómetros.

Y se confirma también en el equipo mexicano el rarámuri Miguel Lara, reconocido como el dueño y señor de los ultramaratones de los cañones, quien también participó junto a Pedro Parra en la pasada competencia de ‘Big Dog’s Backyard 2020’.

Te puede interesar: Jovencita rarámuri celebra sus XV años con vestido inspirado en su pueblo

Y el último chihuahuense confirmado se trata de otro rarámuri llamado Juan Contreras, él también participó en la dura competencia de ‘Big Dog’s Backyard 2020’, sin embargo, aunque tanto él como Mario no lograron un lugar ganador en la competencia fueron de los últimos en quedar de pie, recorriendo casi más de los 380 kilómetros en 55 horas.

Ante la dificultad de esta carrera ambos tuvieron que abandonar el paso quedando solamente Pedro Parra coronándose como el 5to a nivel mundial y en equipo la octava posición.

Miguel Lara, Juan Contreras y Pedro Parra / Foto: Sergio Juárez | El Heraldo de Chihuahua

Nuevamente juntos los tres corredores rarámuri este año

Este año los tres chihuahuenses se preparan para una carrera muy difícil en la que pondrán al límite todos sus sentidos este 15 de octubre del 2022, en nuestro estado en la Sierra Tarahumara en donde un grupo de mexicanos seleccionados buscarán ser el último hombre de pie compitiendo ante equipos de 50 países.

Los tres hombres rarámuri hicieron valer su poder en resistencia y fuerza en la edición del 2020 en el que Juan Contreras y Miguel Lara, originarios de Guachochi y Urique, recorrieron 428 kilómetros en 64 horas, mientras que su compañero Pedro Parra alcanzó los 448 km dejando el alto a México y Chihuahua como campeón mundial.

Los rarámuri Pedro Parra, Juan Contreras y Miguel Lara obtuvieron el octavo lugar como equipo, y a nivel individual Pedro Parra logró el quinto mientras que Miguel Lara quedó en el sexto.

Te puede interesar: La ultramaratonista rarámuri, Lorena Ramírez presenta su línea deportiva "Lorena imparable"

Pedro Parra, Juan Contreras y Miguel Lara, participantes finalistas en el Big Dog's Backyard 2020 / Foto: Cortesía | Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

¿Qué es el Backyard Ultra–World Team Championship?

En esta pruebas los corredores se enfrentan una competencia muy dura y en el que la mecánica dicta a un solo ganador; y es que este sea el último que quede de pie. En un circuito en el que se tienen que recorrer distancias específicas dependiendo de cuál edición se trate.

Además de completar sus vueltas y llegan a tiempo pueden descansar, comer o cambiarse de ropa, es una competencia ultra competitiva, ya que detrás de ti siempre habrá alguien que te quiera “pisar los talones” por lo que la fortaleza de cada corredor es fundamental por que será el o ella misma su más grande obstáculo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se trata de una competencia mental y física en la que el ganador siempre logra o supera un récord.

El ultramaratón Big Backyard Ultra es una competencia que tiene un grado de dificultad único, ya que está pensada para que no gane el corredor más rápido, sino el más fuerte mentalmente. No se trata de prepararse para aguantar un ritmo constante durante cierto número de kilómetros, sino de tener el aguante suficiente, físico y psicológico y ver cómo tus competidores aguantan una vuelta más y que tienes que estar ahí luchando con tus propias limitaciones. Al no tener una finalización establecida esta carrera, mentalmente pone al límite de sus capacidades al máximo a los atletas.