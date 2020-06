Paulina Ochoa espera repetir sus triunfos

En el inmenso mundo del deporte podemos encontrar de todo, hombres y mujeres dejando huella en todo tipo de escenarios y disciplinas, escalando hasta lo más alto en su intento por ser los mejores y aún más, por conquistar un lugar especial y ser parte de la historia. En este contexto, Paulina Ochoa Rivera es una de esas mujeres cuyo espíritu se ha enaltecido gracias a su pasión por lo que hace y porque no lo hace sola, pues siempre lo ha hecho montada a caballo, como ella lo define, "el gran complemento de mis éxitos". UNA HISTORIA FORJADA A GALOPE Integrante de una familia 100% involucrada en el rodeo, Paulina tuvo sus inicios en esta actividad a la edad de 4 años. Nacida en Ciudad Cuauhtémoc hace 25 años, "Pau" no tardó mucho en figurar en la Carrera de Barriles y "pa acabar pronto", actualmente es campeona mundial, un título que obtuvo en 2018 en Villavicencio, Colombia. Para dar este gigantesco salto al estrellato, Paulina no sólo ha tenido que lidiar con el trabajo físico que implica competir en una carrera de barriles sea cual sea el evento, no, también ha aprendido a conocer al animal y ganarse su confianza, a grado tal que su trabajo en equipo sea el óptimo.





RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





"El caballo es parte de mí, es mi complemento y yo soy algo así como una extensión de él", dice Paulina, refiriéndose a "el Yerno", ni más ni menos que su pareja de competencia, un fantástico cuarto de milla de 8 años de edad.

Ganarse la confianza del caballo no ha sido fácil "porque he tenido que conocerlo, saber en qué momento puede o no puede trabajar en la arena. He aprendido a percibir sus emociones, ellos también tienen sentimientos y los manifiestan. Sé cuándo está triste o molesto, que es cuando se resiste al trabajo durante el evento".

Paulina afirma que la relación con "el Yerno" ya es tan estrecha, que "reconoce mi voz, me identifica con el olfato y cuando me ve su reacción es la de venir a donde estoy si le llamo". EL SECRETO DE UNA RELACIÓN PRODUCTIVA La carrera de barriles es un deporte y como tal conlleva una serie de factores que determinan el éxito en una competencia. "Dedicación, constancia y paciencia", enumera Paulina, como claves principales de sus logros. "Además, déjame te digo que lo que hago es emocionante, me gusta mucho, lo disfruto en cada competencia y porque cada competencia es diferente".

Ser miembro de una familia vaquera por excelencia ha tenido mucho que ver en el gusto e interés por todo lo que sea rodeo y tenga que ver con los caballos.

Su padre José Luis Ochoa Trevizo, su madre Maricela Rivera Chávez y sus hermanos Adrián, Marcela y José Luis, han sido un referente continuo para Paulina en su vida deportiva, que también combina de maravilla con su profesión, pues ella ostenta el título como licenciada en Educación, en el Instituto Elizabeth Seatton de esta capital, por lo que también dedica su tiempo profesional en el Instituto Enlac, en Ciudad Cuauhtémoc, atendiendo niños con lesión cerebral en el área de equinoterapia. "Cuento con el apoyo total de mi familia, siempre lo he tenido y eso me da la fortaleza para salir a ganar", dijo. UNA TRAYECTORIA EN FRANCO ASCENSO Paulina Ochoa acumula una serie de éxitos que hoy por hoy la tienen en lo más alto de la categoría Mayor, avalada por la Federación Mexicana de Rodeo.

Cinco títulos nacionales, tres subtítulos, un título mundial y cinco años siendo considerada como la mejor competidora extranjera en Colombia, es sólo parte de sus credenciales y va por más, esperando refrendar sus títulos una vez que la difícil situación que se vive por la pandemia del coronavirus haya quedado atrás.





Te puede interesar:





Local Concluirán clases a distancia el 17 de julio

Noroeste Piden ayuda para Sergio Carlos

Noroeste Buscan a joven trabajador de la asociación ganadera