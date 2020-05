Pedro Antonio Rosales sigue sus sueños del emparrillado

Tras terminar su ciclo como jugador de preparatoria vistiendo los colores del ITESM Chihuahua, y al verse de momento frustradas algunas opciones de jugar para la UDLAP y el Tecnológico de Toluca, el destacado linebaker chihuahuense Pedro Antonio Rosales Corrales se ha trazado la meta de continuar sus estudios en Inteligencia de Negocios y seguir siendo parte del ITESM para la próxima temporada juvenil con los Borregos.

Pedro Antonio Rosales, de 18 años de edad, nacido en ciudad Delicias el 24 de febrero de 2002 y radicado en esta capital, tiene muy claro su futuro aunque ha tenido que descartar opciones interesantes por diversos motivos, como es el caso de Aztecas de la UDLAP, el ITESM Toluca, entre otros, que le han abierto sus puertas.

SU CARRERA DEPORTIVA

El desarrollo deportivo de Pedro Antonio ha sido vertiginoso y de muchos éxitos, de allí su optimismo de que muy pronto estará siendo parte de una organización sólida, una vez que ha concluido su paso por la preparatoria en el ITESM Chihuahua.

En 2013, Tony comienza a jugar futbol americano con los Broncos Club bajo el mando del Ingeniero Federico Landeros. El deporte de las tacleadas viene a ser una nueva actividad para él cuando tiene 13 años de edad, luego que desde sus primeros años de la infancia, ya es un asiduo practicante de Lima Lama e incluso llega a incursionar en el tiro con arco.

“Practicar Lima Lama me ayudó mucho sobre todo en el aspecto de la disciplina, el Tiro con Arco también –en el tema de la concentración- pero cuando estoy en segundo grado de la secundaria empiezo a sentir que mi futuro no está en ninguna de ellas”, comenta Pedro Antonio.

Es entonces cuando ingresa a los Broncos Club y comienza a escribir su propia historia.

Después de destacarse en el equipo como un linebacker natural, vienen grandes satisfacciones personales y con el apoyo de su también entrenador Carlos Rojas, llega a las filas de Borregos de la Prepa ITESM, ganándose la titularidad casi desde el primer momento en que pisa el emparrillado.

Entre sus muchos logros importantes destaca cuando en 2017 es seleccionado para el Juego de Estrellas de LEFACH y ese mismo año, en diciembre, recibe la invitación de Águilas Blancas del IPN para integrarse en una selección que juega tres partidos como parte de un Tazón Internacional que tiene lugar en Orlando, Fla., en las instalaciones de ESPN.

En 2018 es subcampeón en Conadeip y vuelve a participar en el Juego de Estrellas de LEFACh. Este mismo año recibe un segundo llamado de Águilas Blancas y juega uno de los dos partidos contra equipos de High School, los dos mejores del momento en la División de Texas.

Un año más tarde, en 2019, termina como el quinto mejor a nivel nacional en Conadeip en el departamento de tacleadas y en 2020 repite su papel como quinto mejor de tcaleadas en Conadeip.

SUS FORTALEZAS

“Soy muy perceptivo, puedo ver por dónde viene la jugada con anticipación y eso me da la confianza al momento de defender”, comenta Tony, quien con un tiempo de 4.68 segundos corriendo las 40 yardas, también se precia de tener como arma la velocidad.

Desde luego, “la dedicación, empeño, puntualidad y entrega en mis entrenamientos me han ayudado a mantenerme siempre al cien, principalmente en estos tiempos difíciles de la pandemia”, añade, señalando que tuvo que rentar algunos aparatos para ejercitarse en casa, aparte de que se da su tiempo para salir al parque cercano a realizar otro tipo de ejercicios.

SUS PLANES

Diversas circunstancias echaron por tierra sus opciones de irse a estudiar y jugar con UDLAP o con ITESM Toluca. Fue cuestión de las becas.

“Mi plan es ahora permanecer un año más en Chihuahua y si logro el apoyo, estudiar la carrera de Inteligencia de Negocios en el ITESM y seguir jugando con Borregos a nivel juvenil”, comenta.

Antonio agradece profundamente todo el apoyo que ha recibido de la Fundación de Ex Borregos ITESM. “Siempre me ha apoyado, ahora más que nunca les agradezco todo lo que me han ayudado”, dijo, extendiendo su agradecimiento a su mamá y a su papá. “Es increíble lo que ambos hacen por mí. Mi mamá mueve mar y tierra para que yo siga mis sueños y mi papá habla con entrenadores y me mantiene en contacto”, afirma. “Todo eso me da confianza, por eso y más, estoy muy agradecido con ellos”.





