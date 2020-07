Pedro Huerta confirma su bicampeonato

“Me Inicie en el 2017 gracias a la invitación de un amigo cercano y compañero de trabajo. La primer carrera en la que competí, fue en la del Centro Médico en ese mismo año” recuerda el corredor Pedro Huerta Espinoza sobre sus inicios en el atletismo en donde en este corto tiempo ha logrado conseguir triunfos y satisfacciones personales.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Seguí corriendo en varias carreras pedestres, hasta que en noviembre del 2017, conocí el deporte que me apasionó, el Trail Running, siendo la primer carrera de trail que corrí en la Presa Las Vírgenes 2017 en Delicias, Chihuahua”. “En ese momento me di cuenta que había encontrado el deporte que verdaderamente me encantaba, y desde entonces lo practico”.

Para el año siguiente siempre siendo patrocinado por Tienda Estiloabi, “participé en la temporada del Serial Estatal de Trail en Santa Eulalia, donde obtuve el campeonato de distancias cortas en todo el año, lo que repetí en el 2019 en este mismo serial.”

En el 2020 ya cambió a las distancias largas dentro del serial en esta modalidad, en donde hasta el momento y antes de la contingencia “llevo dos participaciones” dijo el también terapista físico y de rehabilitación en Sport Tx de la fronteriza Ciudad Juárez quien estará en el mes de agosto en el evento de Creel, Chihuahua.

EN CORTO

Nombre: Pedro Huerta Espinoza

Fecha de nacimiento: 07 de agosto 1988

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora

Edad: 31 años

Peso: 68 kilogramos

Estatura: 1.77 metros

Deporte: Atletismo

Equipo: Estiloabi

Especialidad: Trail Running





Noroeste Atienden áreas deportivas en el municipio de Cuauhtémoc

Deportes Eloisa Barrios, una Mujer muy versátil

Deportes Tendrán pilotos práctica de motociclismo, este domingo