Pedro Parra: El ultramaratonista rarámuri que corrío por 64 horas en competencia mundial

Te contamos la historia de una leyenda de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que logró ganar el título de campeón mexicano y quinto lugar mundial en la prueba del ultramaratón ‘Big Dog’s Backyard 2020’, en el que corrió por 64 horas con un recorrido de más de 448 kilómetros.

Esta competencia se llevó a cabo en las Barrancas del Cobre en Chihuahua. En este ultramaratón participaron corredores de todo el mundo, donde se disputaron largas distancias países desde EU, Bielorusia, Canadá, Irlanda, Australia, Alemania, Rusia, Nueva Zelanda, Ucrania, Japón, Finlandia, Suiza, Francia, Singapur, Filipinas, Bélgica, India, Reino Unido, España, Dinamarca y Suecia, entre otros, siendo una competencia difícil, sin embargo, esto no detuvo al “pies ligeros”.

Historia de un atleta nato que corre por su pueblo

Pedro Parra originario de Choguita en Guachochi, en el corazón de la sierra de Chihuahua, con ahora 38 años, se ha caracterizado por tener en sus ocupaciones laborales cultivar en el Sueco, municipio del estado de Chihuahua, en donde el azadón y la pala son sus fieles acompañantes en estas actividades del campo para llevar el sustento a su comunidad.

Además de esto, tiene una pasión nata que ha sido reconocida a nivel mundial por contar con una enorme capacidad para cubrir largas distancias de manera natural, sin embargo, aprovecha su potencial para buscar el sustento diario, en el que además de realizar trabajos, en la agricultura, lo que desempeña de manera efectiva por su gran capacidad de resistencia, ha curtido su carácter y condición física para poder ganar competencias difíciles.

Además en su visión siempre ha estado en convertirse en campeón, cosa que ya ha logrado en varias ocasiones, en pruebas nacionales como internacionales en el running.

¿Cómo fue que Pedro Parra se convirtió en el quinto mejor corredor del mundo?

En el año 2020, Pedro se inscribió a la prueba del ultramaratón de "Big Dog’s Backyard 2020" en la que su participación le dio la vuelta al mundo debido a que Parra corrió sin tenis deportivos, sino que lo hizo descalzo, impactando a todas las personas de todo el mundo, logrando el quinto lugar a nivel mundial en la competencia.

Pedro Parra corrió por 64 horas un recorrido de más de 448 kilómetros, en dicha competencia corrió junto a Miguel Lara y Juan Contreras, los tres rarámuri, quienes se convirtieron en finalistas, y poniendo a México en alto como único país con tres competidores en la fase final, sin embargo, la extenuante prueba hizo que Lara y Contreras se retiraran a poco de la meta.

El chihuahuense siguió una ruta en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, ubicado en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara, en el que recorrió 64 horas sin parar, bajo la luz del sol y la noche fría. pese a esto Pedro logró ser de los mejores.

La dinámica de este ultramaratón en el 2020 fue de manera virtual, debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, los corredores tuvieron de escenario las Barrancas del Cobre.

El ultramaratonista corrió con sus huaraches 428.8 km en 64 horas / Foto: Facebook @Chrys Loya

¿Qué sigue para la leyenda de Pedro Parra?

Ahora el corredor rarámuri Pedro Parra quedó confirmado y seleccionado en el equipo mexicano de Backyard 2022. Esto luego del éxito del evento de formato global que se celebró en octubre de 2020 y las actuaciones inspiradoras de los atletas del Equipo México, se creó la la nueva serie nacional "Boleto de Oro" para garantizar que México repita y mejore su desempeño en 2020 contra los mejores del mundo.

La Mexico Event Series determinará los Atletas que representarán al Equipo México en el Backyard Ultra Pais World Championships el 15 de octubre de 2022 en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Más de 50 países, cada uno con 15 de los mejores corredores de resistencia de cada condado de todo el mundo participarán para determinar el mejor equipo nacional del mundo y los mejores atletas de resistencia individuales del mundo.

Antes de participar en el ultramaratón Backyard Ultra Pais World Championships el 15 de octubre de 2022 en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, se debe determinar un equipo mexicano que logre las pruebas y requisitos, este se trata del Backyard Salvaje 2022, que concluyó hace tan solo unos días, conformándose el equipo de mexicanos que representarán a nuestro país, Pedro Parra tiene su pase automático ya que tiene de requisito haber corrido más de 448 kilómetros.

En el ultramaratón Backyard Ultra Pais World Championships correrán 50 países, cada uno con 15 de los mejores runners de resistencia, para determinar el mejor equipo nacional del mundo y los mejores atletas de resistencia individuales del mundo.

Pedro Parra compitiendo en unas de las muchas carreras en las que ha participado / Foto: Facebook @Mexatrail

Esta prueba concluirá para el único que quede de pie, esto quiere decir que solo podrá participar para la prueba final el que supere sus propios límites físicos y mentales, para ganarse el boleto para el boleto dorado para el Campeonato Mundial individual de todos los países ganadores que se llevará a cabo en octubre de 2023 en Tennessee, EU.

Ultramaratón Backyard no es para atletas principiantes

Esta competencia tiene un grado de dificultad único, ya que está pensada para que no gane el corredor más rápido, sino el más fuerte mentalmente. No se trata de prepararse para aguantar un ritmo constante durante cierto número de kilómetros, sino de tener el aguante suficiente, físico y psicológico, para ver cómo tus competidores aguantan una vuelta más y que tienes que estar ahí peleando. Al no tener una finalización establecida, mentalmente te pone al límite de tus capacidades al máximo.