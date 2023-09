Por la victoria en el evento Nacional Astri Tamaulipas 2023

Con la mira puesta en su participación en lo que será su siguiente competencia en el Campeonato Nacional Astri Tamaulipas de Triatlón 2023, la triatleta chihuahuense Victoria Retana Villa continúa con su etapa de preparación intensa que incluye sus incursiones en carreras pedestres en varias distancias.

Este evento nacional se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, en donde la capitalina espera acceder a un lugar en el podio de ganadoras, por lo que, bajo la dirección y con el apoyo de su entrenador Pedro Díaz, realiza sus sesiones específicas para estar en condición físico atlética que le permita tener un buen desempeño.

CORTESÍA VICTORIA RETANA

Con apenas dos años incursionando en esta especialidad deportiva de triatlón que incluye competir de manera individual en las modalidades de natación, ciclismo y carrera pedestre, Victoria ha comenzado a escribir sus propias páginas en su palmarés deportivo.

Y es que, en este año 2023, ha obtenido el campeonato estatal de triatlón y el campeonato estatal de ciclismo, además que se ubicó en la cuarta posición en el evento del Macro Regional de Triatlón.

“En el Macro Regional de ciclismo no terminé la prueba porque sufrí una caída que me impidió seguir en competencia, pero he seguido trabajando y entrenando para las futuras competencias que se habrán de realizar próximamente”: dijo Victoria. Adicionalmente, en los Nacionales Conade se colocó en el lugar 14.

En lo que respecta a sus participaciones en otros eventos, obtuvo el primer lugar en la pasada Carrera Pedestre Rotaria en esta capital, además de que se agenció la medalla de oro en el evento nacional que se desarrolló en Chihuahua denominado Duatlón Ciudades Capitales. De igual manera, se llevó el primer sitio en el Triatlón de Lago Colina.

Formando parte del equipo representativo de Unitri, la deportista no descuida su preparación académica, toda vez que realiza sus estudios actualmente en el tercer semestre del nivel de Preparatoria en el Colegio de Bachilleres 1 de esta ciudad, actividad que realiza a la par de sus entrenamientos y sus competencias, demostrando que se puede combinar el deporte con el estudio.

De igual manera, el entorno familiar ha sido determinante en su desarrollo deportivo, pues su mamá, Perla Villa, practica el levantamiento de pesas, mientras que su papá César Retana es un asiduo ciclista. Su hermana Camila realiza crossfit, y siempre la han conminado a superarse día a día en sus objetivos personales.

CONÓZCALA

Nombre: Victoria Retana Villa

Fecha de nacimiento: 19 de Septiembre 2007

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 16 años

Peso: 54 kilogramos

Estatura: 1.66 metros

Deporte: Triatlón

Especialidad: natación, ciclismo y carrera