¿Por qué Alex Zendejas no irá al mundial? El juarense que pudo representar a México y EU

Ciudad Juárez pudo tener un representante en el próximo mundial de Qatar 2022 con Alejandro Zendejas, sin embargo, diferentes circunstancias le impidieron jugarlo, pese a que tenía la oportunidad de hacerlo tanto con México como con Estados Unidos.

Y es que el futbolista juarense fue uno de los mejores atacantes en el torneo recién concluido de la Liga Mx, no obstante, pareciera que no importaba que logros alcanzara, pues fue prácticamente borrado de la lista mundialista.

¿Alejandro Zendejas es mexicano o estadounidense?

Alejandro Zendejas, nació en Ciudad Juárez, pero desde muy pequeño se mudó junto a su familia a Estados Unidos, donde comenzó su carrera de futbolista. El atacante zurdo, incluso representó a la selección de las barras y las estrellas en categorías inferiores.

Sin embargo, las reglas de FIFA, solo impiden que los futbolistas puedan representar a una selección, no obstante, esta debe ser un partido oficial y con el equipo mayor, lo cual no ocurrió con el juarense.

Ante esa situación, Zendejas, era elegible para México y su gran torneo con América, lo hacían un candidato ideal para jugar con la Selección, no obstante, un hecho fuera de las canchas, provocó que quedara totalmente descartado.

¿Por qué Zendejas no jugará el mundial con México?

Con 5 goles anotados y dos asistencias realizadas, los números de Zendejas, superan a jugadores como Uriel Antuna y Roberto Alvarado, quienes juegan en su misma posición y están contemplados en la convocatoria de Gerardo "Tata" Martino, director técnico de México.

Incluso, el futbolista juarense, tuvo la oportunidad de jugar un partido amistoso con México hace unos cuantos meses, lo que hacía pensar que sería contemplado para los próximos partidos.

Últimamente han surgido muchos jugadores que como Zendejas, cuentan con ambas nacionalidades, razón por la que México y Estados Unidos, tienen una especie de trato, en la que los jugadores firman una carta con la que se comprometen a jugar con uno de los bandos y renunciar al otro.

Versiones extraoficiales, señalan que a Alejandro Zendejas le ofrecieron firmar esta carta para México, no obstante, las formas en las que se lo pidieron no le gustaron, además de que pese a firmarla, el Tata no le garantizaba jugar el mundial.

La firma de Zendejas nunca se hizo posible, generando una polémica nacional, a tal punto de que el técnico nacional, calificó a lo hecho por el futbolista como una "extorsión".

Esto le cerró las puertas al juarense con México, pero abrió la oportunidad con Estados Unidos, pues, Zendejas no ha jugado hasta hoy, un partido oficial con el tri y lo hace elegible con los norteamericanos.

¿Por qué no fue convocado con Estados Unidos?

Estados Unidos, tiene hoy en día, una de las generaciones de jugadores jóvenes, más importantes de toda su historia, destacando que muchos de estos, están en equipos importantes de Europa.

Pese a esto, Zendejas sí fue contemplado para ser tomado en cuenta y algunos medios daban por hecho que Estados Unidos le iba "robar" al juarense a México.

Desafortunadamente para Zendejas, el hecho de no llevar el ciclo mundialista como los otros jugadores, terminaron con todas sus posibilidades de disputar su primer mundial.

Hoy a sus 24 años, Alejandro Zendejas, sigue teniendo la posibilidad de jugar para ambas selecciones, aunque por lo pronto no ha manifestado sobre si tiene algún favoritismo.