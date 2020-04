Posponer Ultramaratón es modificar el plan de ejercicio

“Inevitablemente al reprogramar una carrera o que ésta se suspenda implica, prácticamente, la pérdida del ciclo de entrenamiento, pero no significa que no se pueda competir o reordenar el entrenamiento, sólo que en definitiva el estado físico ideal no será aprovechado”, comentó el ultramaratonista chihuahuense Paúl Villa en entrevista para El Heraldo de Chihuahua, abordado sobre la afectación que tiene un atleta que estaba preparándose para una competencia de ultradistancia.

“Posponer un evento de este tipo modifica en gran medida el plan de trabajo que un atleta tiene programado, y deberá hacer una modificación a fondo para reprogramar su participación.

“Con la cantidad de eventos de ultramaratones en varias ciudades de México y del mundo ya suspendidos y/o reprogramados, ahorita podemos decir que el primer semestre de competencias del año ya está descartado, y en el segundo periodo será difícil alcanzar el punto más alto de la preparación física donde se manifiesta el máximo de rendimiento de un ultramaratonista”, mencionó Paúl.

