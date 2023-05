Promueven actividades subacuáticas en el Instituto Tecnológico de Chihuahua

Con la proyección de celebrar el evento nacional para los meses de finales de noviembre e inicios de diciembre, se está realizando la planeación sobre las actividades subacuáticas a fin de darle proyección a las competencias de Nado con Aletas a Velocidad y los eventos de Apnea.

En este sentido, una de las primeras acciones es impartir clases en el Instituto Tecnológico de Chihuahua en donde se tendrá como sede para estas actividades subacuáticas en horario matutino para las sesiones de entrenamiento con el fin de preparar a los atletas rumbo a la fase de nacionales en estas modalidades.

Deportes ¿Te gustaría ganar 250 mil pesos? Inscríbete al Torneo Rotario de Golf

“Viene mucho trabajo por hacer, tenemos en puerta el desarrollo de todo un programa de actividades a fin de que estas disciplinas no sólo las podamos difundir y promocionar, sino que también, involucrar a todos aquellos que tengan interés en participar”: comentó la presidenta de la Asociación de Actividades Subacuáticas del estado de Chihuahua y Secretaria de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas Patricia Laurette Paredes Villarreal en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

“En este sentido, ya contamos con la participación de excelentes entrenadores como lo son los tritones Melissa Rodríguez y Said Reveles, quienes formarán parte de un equipo de trabajo que estará desarrollando las diferentes actividades programadas en este sentido”.

“El hecho de contar ya con una alberca para la práctica de estas acciones y con la motivación de que el evento nacional será en esta capital en ambas modalidades, tendremos que trabajar muy duro para cumplir con todos los objetivos planteados”.

Cabe mencionar que estas disciplinas buscan formar parte del programa de Juegos Olímpicos, por lo que: “Estamos trabajando para lograr esto y tenemos confianza en que así será”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Adicionalmente se habrán de desarrollar cursos dentro de la Academia de Rescate y Salvamento para todos quienes se interesen en participar en la Academia Reveles, bajo la supervisión y apoyo de personal calificado y certificado en estas áreas.

Las clases de natación por parte de la Academia Reveles en el Instituto Tecnológico de Chihuahua se darán de lunes a viernes a partir del 2 de mayo empezando con el horario de las 7:00 a.m. y contará con un sistema de entrenamiento único en Chihuahua que maneja la Academia Reveles, entre ellos serán natación clásica, subacuáticos, Apnea en todos sus modalidades, inicios y bases del buceo, buceo deportivo, fitness dentro y fuera del agua, prácticas para aguas abiertas, salvamento y rescate, etc. Informes con Said Reveles director y entrenador de Academia Reveles (614) 276-9132

EL APUNTE

Con miras a celebrar un evento nacional en próximas fechas en esta capital