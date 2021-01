Pulen el diamante los Diablos en Chihuahua

“Pedro es un diamante desde que comenzó a jugar beisbol, ahora lo están puliendo y lo están llevando de la mano, paso a paso”, declaró Jorge Abelardo Esparza Velázquez, scout de los Diablos Rojos de México en Chihuahua.

Llegar a la firma no fue fácil para Pedro. “La organización de los Rojos no lo quería porque no desarrollaba, insistimos y al final se abrió un hueco, se lo llevaron y su progreso ha sido óptimo. Yo siempre vi en él la diferencia entre un amateur y un profesional”, remarcó Jorge, cuya labor de scout ha sido muy productiva.

“Tenemos otros prospectos chihuahuenses en Diablos, todos lanzadores”, añade, mencionando a Said Lagarda, de 17 años, cuya velocidad ronda las 90 millas; Rodrigo Armendáriz, 15 años y 1.97 metros de estatura, zurdo; Édgar Polanco, 1.90 metros también con un buen brazo, así como Aarón Medina, de Camargo, 91 millas por hora y 1.92 metros de estatura y Yamir Leal, quien en este momento se encuentra trabajando en la sucursal de Kansas City”.

“Queremos promover e incentivar a los padres de estos jugadores, decirles que estamos buscando canalizar el talento de sus hijos y seguimos buscando más a pesar de la pandemia que nos tiene frenados”, dice Jorge, quien lleva más de tres años trabajando para Diablos Rojos.

