Puro colmillo sobre el toro

Siendo el rodeo un deporte de los más arriesgados, Ricardo “Tiger” González se ha convertido en el jinete de toros más longevo desempeñando esta suerte y a sus 40 años es el actual campeón nacional de rodeo.

Proveniente de una familia de jinetes en caballos con pretal, Ricardo González decidió ir más allá y dedicarse a la suerte de la monta de toros, en 1997 tuvo su primera monta sobre el astado en el tradicional rodeo de Zootecnia.

“Decidí montar toros porque te da más adrenalina y siempre estás en peligro y eso fue lo que me llamó la atención”, señaló el jinete originario de Guadalupe y Calvo.

Conforme pasaban los años los triunfos fueron dándose, aunque en 2007, en un rodeo en Guatemala, tuvo una de las lesiones que lo puso al borde del retiro tras una fractura de tibia y peroné, los doctores determinaron que tendrían que cortar una de sus piernas por la fuerte infección que tenía.

“Llegando a Chihuahua el doctor que me atendió me comentó que ya no se podía hacer nada para salvar la pierna y la mejor decisión sería el realizar una amputación, sin probar otras alternativas para tratar de recuperarme, pensé que sería el final de mi carrera en este deporte que siempre me ha apasionado, pero no me di por vencido”.

Al ver otra opinión médica Ricardo salvó la pierna y tuvieron que pasar dos años para volver a montar un toro, a su regreso “Tiger” resurge como el ave fénix para así coronarse campeón estatal al ganar 12 fechas del Serial Estatal de Rodeo.

Esta garra que siempre demuestra el jinete de toros lo ha llevado a disputar los campeonatos nacionales, siendo el chihuahuense que más hebillas ha ganado en los nacionales teniendo 3 campeonatos y un subcampeonato.

Para “el Tiger” González el galardón más significativo fue el del pasado Campeonato Nacional celebrado en las instalaciones de la arena de Santa Rita, donde ganó la batalla al toro “Bufón”, el cual en siete montas pudo durar los 8 segundos en una sola ocasión.

Luego de dos rondas y sumar puntos en el campeonato nacional, llegaría la tercera monta en la cual el destino le tenía preparada una revancha deportiva ante su acérrimo rival “Bufón”, luego de lograr los 8 segundos se convertiría en el jinete más veterano en ganar un campeonato nacional.

El momento llegó con una arena abarrotada de aficionados “el Tiger” hizo alusión a su apodo, con garra completó la monta con la mejor puntuación del nacional con 89 puntos, ganando así su tercera hebilla de campeón nacional, una monta inolvidable.

“Sin duda alguna éste último campeonato nacional ha sido el más emotivo porque logré vencer uno de los toros más complicados que he tenido, ya que no tiene ritmo y es impredecible establecer tu equilibrio”.

Cabe mencionar que las ganas de seguir en este deporte aún continúan, ya que a su edad el gusto por uno de los deportes más peligrosos se ha convertido en un estilo de vida.

