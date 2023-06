¡Qué orgullo! Participará Ana Victoria, de siete años, en campeonato mundial de jiu-jitsu

Al contar con 7 años de edad, Ana Victoria Calzadillas Batista ha demostrado ser una niña prodigio en la disciplina de Jiu Jitsu Brasileño al obtener por cerca de 2 años los primeros lugares en torneos nacionales e internacionales, logros que pocas personas han obtenido, por lo cual el padre y maestro de la campeona internacional, Aarón Calzadillas, destaca la evolución que Ana Victoria ha obtenido en muy poco tiempo.

Gracias a los resultados en el desarrollo de su carrera deportiva, la “niña prodigio del Jiu Jitsu”, fue convocada para participar en el campeonato mundial a celebrarse el día 2 de julio en la ciudad de los Ángeles, California en la Unión Americana, al igual que otros niños de la escuela Bujutsu Jiu-Jitsu Brasileño de Cuauhtémoc.

Aarón Calzadillas dijo que existe la confianza de estar en el medallero del torneo mundial, esto al contar con triunfos sobre varias de las participantes del mundial del próximo 2 de julio.

Como parte del currículum en orden de importancia hasta la fecha de la joven atleta, destaca el resultado en el torneo Internacional de la Jiu Jitsu World league, una de las ligas más importantes de Estados Unidos, que se llevó a cabo el pasado mes de mayo en Phoenix, Arizona, en el cual obtuvo el primer lugar en las categorías gi (con kimono) y primer lugar en no-gi (sin kimono),

Foto: Cortesía | Familia Calzadillas Batista

Asimismo participó en el torneo NAGA en el Paso, Texas en donde repitió la hazaña y obtuvo el primer lugar en gi y tercer lugar en no-gi; además del evento National Grappling Federation, también en el Paso, ganando primeros lugares en gi y no-gi.

En lo referente a torneos nacionales destaca su participación en el campeonato celebrado en el estado de Guanajuato denominado ESL Penjamo, así como en el Torneo King of the mat, en Guadalajara, en el estado de Jalisco; Torneo AJP (abu dhabi jiu jitsu pro) en el estado de Morelos; Torneo King of the Mat en Monterrey, Nuevo León, en los cuales obtuvo el máximo galardón, incluso el último en mención lo ha ganado en 2 ocasiones.

Además, en su corta carrera ha participado en la Copa Estatal de jiu jitsu, Chihuahua, así como otros torneos estatales celebrados en, municipios como Delicias y Juárez, eventos en los que al igual que en cada una de sus participaciones desde el año 2020 cuando tenía 5 años de edad que inició en esta disciplina, ha ganado medalla de oro, lo que la hacen única en su categoría.

Foto: Cortesía | Familia Calzadillas Batista

Al contar con la oportunidad de participar en un torneo mundial, Aarón Calzadillas resalta el esfuerzo que se debe de hacer al enfrentar a los mejores competidores de Jiu Jitsu del mundo, reconociendo la calidad de los alumnos de la escuela Bujutsu que dirige, y que obtendrán resultados esperados como se ha hecho en el pasado, insistiendo en que basado en la experiencia de competencias que Ana Victoria le ha ganado a oponentes que son preparadas por los mejores del planeta.