Queda fuera la UACh en el softbol femenil

Las Adelitas de softbol de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron eliminadas en la ronda de los cuartos de final de la competencia de Universiada Nacional 2022 al caer ante su similar de la UNISON por marcador final de 7 carreras a 5, por lo que termina su participación en este evento.

Las sonorenses iniciaron con dos sorpresivos rallys de 3 carreras en el primer y segundo inning respectivamente, producto de batazos rivales y errores a la defensiva en los tiros de regreso al cuadro por parte de los outfielders, lo que generó que se fueron arriba muy temprano en el partido con el parcial 6-0.

Tratando de reaccionar, en la baja del segundo rollo, Diana Duarte conecta sencillo al central, el único de las 4 Adelitas al bat, pues fueron dominadas por la lanzadora rival para irse en blanco en este episodio.

El estratega universitario Ramón Nevárez realizó una modificación a la defensiva, cuando sustituyó a la inicialista Grecia García por otra derecha como lo es Aylin Hernández, quien a pesar de enfrentar a 5, no le hicieron daño en home.

En la parte baja de la tercera, Magaly Zuñiga recibió pasaporte, Amy Moreno es puesta out con elevado al derecho, Majo Zuñiga llegó a primera y Marisol Quezada se embasa por error con lo que see llenaron las bases de chihuahuenses con un out, luego viene Marcela Terrazas es ponchada y Carmen Franco, la designada quien conectó elevado al central y cayó la entrada.

En la alta de la cuarta entrada, a Aylin le conectan 2 hits que produjeron una carrera para la causa rival con lo que la pizarra se puso 7 carreras a 0 para la UNISON. Luego, la lanzadora Daniela Portugal de la UNISON en la parte baja del cuarto rollo dominó a Diana Duarte por la vía 5-3, luego ponchó a Lesli Delgado, recibió hit al izquierdo de Daniela Díaz pero no se produjo carrera para seguir abajo 7-0.

Después de dominar Aylin a las rivales en el quinto, sexto y séptimo rollo, fue en la quinta cuando Amy Moreno abre con imparable al derecho y llega a segunda en wild pitch, Majo Zúñiga recibe pasaporte, luego Marisol Quezada es out con línea a parador en corto, Marcela Terrazas conecta elevado a la primera para que la designada Carmen Franco conectara imparable al central para traer a Amy a la registradora. Diana Duarte conectó imparable al izquierdo para mandar a Majo y a la emergente Isabel Figueroa para conseguir 2 carreras mas para el parcial 7-3. La racha terminó cuando Lesli Delgado conecta de machucón que le pega en el cuerpo y fue out por regla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con la presión de descontar la desventaja, las dirigidas por Ramón Nevarez consiguieron 2 importantes carreras en su última salida, pero fue insuficiente y al caer el out número 21, las UNISON consiguió el pase a las semifinales de esta disciplina.

LA TIRILLA

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 T

UNISON 3 3 0 1 0 0 0 7

UACH 0 0 0 0 3 0 2 5