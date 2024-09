“Queremos repetir victoria”: Pepe Sierra, listo para la sexta fecha de Súper Copa

Uno de los ganadores hace un año en el Autódromo Francisco Villa llega a la sexta fecha de Súper Copa esta temporada para repetir podio, se trata del quinto lugar de la categoría GTM PRO 1, José “Pepe” Sierra, quien llega con hambre al estado grande de conseguir la de cuadros, así lo relató en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua previo a la carrera de este domingo en la capital del estado.

“Fue el año pasado la primera vez que corrimos en el Autódromo Francisco Villa, es una pista corta, todos los aficionados pueden ver su totalidad desde las gradas, lo que la hace interesante, obtuvimos nuestra primera victoria ahí, esta temporada queremos repetir y brindar un gran espectáculo a la afición que llenó el recinto, queremos que esta ocasión sea igual”, declaró Pepe Sierra para esta casa editora.

Una gran carrera se vivirá el domingo desde el Francisco Villa, con los primeros lugares muy igualados, Sierra ve una oportunidad de escalar posiciones en las dos carreras de GTM PRO 1 en Chihuahua, se repartirán muchos puntos, por lo que debe ser cuidadoso en cada una de las curvas que conforman este circuito, será un dura competencia, de la que quiere salir victorioso y mantenerse en las primeras posiciones, actualmente marcha quinto.

Foto: Cortesía / Fernanda Maubert

“Venimos haciendo un gran trabajo junto con mi compañero de equipo, Koke De La Parra, tuvimos competencia hace dos semanas, por lo que la preparación fue prácticamente poca, tenemos que enfocarnos en evitar los contactos con los otros coches. Esta semana arreglamos algunos problemas sobre todo mecánicos, iremos por esos puntos y seguir sumando en estas últimas fechas de Súper Copa”, aseguró el piloto mexicano.

Hoy estarán arribando los pilotos a Chihuahua, serán días duros de competencia, mañana se llevarán a cabo las prácticas y clasificaciones, mientras que, las carreras se celebrarán el domingo, se espera un clima agradable, por lo que esto no influirá en el desempeño de los pilotos que desean entregarse por completo a los miles de aficionados que asistirán a presenciar a las diferentes categorías que conforman este campeonato.

“Invitamos a toda la afición del automovilismo en Chihuahua a asistir a la carrera, no se van a arrepentir de este espectáculo, son los mejores pilotos en México, así como los mejores autos modificados, siempre me llevo un gran sabor de boca cuando voy y espero que esta ocasión no sea la excepción, espero apoyen mi auto”, finalizó Pepe Sierra previo a su partida rumbo al estado grande.

Está todo listo para que se viva un gran día de automovilismo en la capital chihuahuense, todo comenzará en punto de las 11:45 horas con la primera carrera de GTM, a las 12:50 correrán los exóticos, 13:15 Trans AM, la segunda carrera de GTM será a las 14:20, Tractocamiones 15:40, Ponys 16:40 y Súper Turismos 17:20. Así están programadas las competencias para el domingo de automovilismo en la capital del estado.