Quiere Julissa una foto con la futbolista Alexia

“Admiro mucho a la jugadora futbolista chihuahuense Alexia Vianey Frías Sánchez, porque ha sido ejemplo para mí de lograr sus sueños y ha llegado muy lejos, su amor por el futbol lo mostró desde pequeña, así como yo, y eso es algo con lo que me identifico mucho porque a mí me encanta este deporte y cada vez que tengo un partido, trato de dar lo mejor de mí”, dijo la pequeña futbolista capitalina Julissa Fernanda Bueno Hernández.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Aunque no la conozco en persona, la he visto en fotos y videos y me encantaría conocerla para pedirle una foto y además sus consejos y también poder un día entrenar un rato juntas”, dijo emocionada Juli esperando ese momento.

La jugadora inició en este deporte desde hace 3 años cuando acompañaba a su hermano a los entrenamientos y partidos, siempre quedándose con las ganas de entrar a jugar pero en el equipo sólo había niños y era lo que la detenía hasta que sus padres la motivaron a que entrara. “Es algo que les agradezco, que nos apoyan a mí y a mi hermano para que salgamos adelante en este deporte que es tan bonito”.

Juli no descuida sus estudios y cursa el quinto año del nivel elemental en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez y siempre ha tenido el apoyo de toda su familia, su mamá Claudia Karina Hernández Frías y de su papá Miguel Ángel Bueno Rodríguez, así como de su hermano Miguel Iván, quienes la animan a mejorar cada día.

LA FRASE

“Me encantaría conocer en persona a Alexia Frías Sánchez para tomarme una foto con ella y que me dé muchos consejos”

EN CORTO

Nombre: Julissa Fernanda Bueno Hernández

Fecha de nacimiento: 8 de junio de 2010

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 10 años

Deporte: Futbol

Posición: Defensa central

Equipo: Tuzos Pachuca Churubusco





Local Llama Paco Navarro a la cordura y a la unidad dentro del PAN

Local Llevan acabo reunión de análisis para iniciativa de PIN Parental

Noroeste Denuncian brote de casos de COVID-19 en Comunidad Mennonita