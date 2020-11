Quiere Menny aprovechar esta oportunidad en el futbol europeo

El futbolista chihuahuense Manuel Eduardo “Menny” Segura Luévano cumplirá uno de sus grandes sueños deportivos al ser considerado para integrarse de lleno a las actividades de la Sports Academy de Portugal, que en forma conjunta de colaboración con la Liga Estatal de Formación de Futbol le brinda la oportunidad en su crecimiento deportivo.

Inició la práctica de este deporte desde los 7 años de edad, cuando su abuelo lo inscribió en un torneo local, rápidamente dio muestras de su calidad para luego integrarse a la LEF Chihuahua y jugar con el equipo FC Bravos Chihuahua.

Menny celebrará su cumpleaños cuando ya esté integrado formalmente en la organización lusa, toda vez que el capitalino nació el 15 de diciembre de 2000, por lo que seguramente será un aliciente importante en su desarrollo deportivo y personal. Él será el cuarto futbolista chihuahuense de la Liga Estatal de Formación que emigra al viejo continente en busca de nuevos horizontes.

“Gracias a la Liga Estatal de Formaciòn Chihuahua que a través de este convenio con Portugal y gracias a mis profesores y a mi deseo de desempeñarse mejor en este deporte que se me ha presentado esta oportunidad, la cual voy a aprovechar al máximo”, comentó el delantero chihuahuense a El Heraldo de Chihuahua.

“Indudablemente que esta es una oportunidad para la cual he luchado por conseguir desde el inicio y hoy en día se me presentó, la cual no debo dejar pasar y aprovecharla al máximo para poder lograr mi sueño de ser futbolista profesional y con el apoyo de mis padres, Myrna Luévano Torres y Benjamín Segura Zubiate, así como de mis hermanos Benjamín Ramsés y Sonia Gabriela”, finalizó el jugador, quien partirá a Portugal el 17 de noviembre.

CONÓZCALO

Nombre: Manuel Eduardo Segura Luévano

Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 2000

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 19 años

Peso: 65 kilogramos

Estatura: 1.70 metros

Deporte: Futbol

Posición: Delantero

