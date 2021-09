Rafa Vallina en el Top5 en Monterrey en la categoría challenge de Nascar

Buen resultado tuvo el piloto chihuahuense Rafael Vallina en la séptima fecha de la temporada en curso de la categoría Challenge de NASCAR PEAK México Series en Monterrey al conseguir su primer top 5.

Tras una pausa de más de un año, el Autódromo Monterrey recibió a la categoría de autos stock más importante de Latinoamérica y a los aficionados regiomontanos para dar inicio a la segunda mitad de la temporada, con un aforo del 50 por ciento de las instalaciones.

Fue una competencia de 64 vueltas a las que Rafael Vallina y Rubén Pardo se enfilarían desde la décimo novena y décima tercera posición, respectivamente, dentro de una parrilla de 32 autos donde arrancaron enfocados en terminar dentro de los primeros lugares.

Vallina al mando del auto #0 Coca Cola Sin Azúcar — Jom Tel - ITCR Infraestructura - fue el mejor ubicado del equipo, cerró en la décimo cuarta posición general y quinto de los autos Challenge, corriendo con una buena velocidad y dentro de la vuelta de líder.

“Fue una carrera muy interesante, de mucha estrategia. Desafortunadamente al principio me mandaron fuera, sé que no fue un contacto adrede así que fui remontando después. El equipo me dio un auto excelente, supimos lidiar con problemas, salir adelante y no nos rendimos. Fuimos quintos de la categoría, esto sin duda nos da impulso para las siguientes carreras y a seguir trabajando más duro en el taller. Agradezco mucho a mis patrocinadores y a todas las personas que nos apoyan en cada carrera”, indicó el piloto de la categoría Challenge.