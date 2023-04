Realizan ceremonia de pesaje para la pelea entre el "Matador" Hernández y Carlos Reyes

Se llevó a cabo la ceremonia del pesaje previo a la cartelera que estará protagonizando Luis “Matador” Hernández este sábado desde la Arena Corner Sport, donde enfrentará a Carlos Reyes, ambos pugilistas pararon la romana en las 175 libras, con lo que dieron el peso Welter reglamentario desde el Hotel Hampton Inn en la capital del estado grande.

Te puede interesar: Arranca la final de la LBE entre Dorados y Toros

“El peso no fue un problema para mi, a pesar de que tuve poco más de 2 meses de preparación, tiempo relativamente corto, pudimos salir bien librados del primer rival que es la báscula, ahora nos dedicaremos a hidratarnos para llegar al 100 por ciento a la pelea de mañana”, declaró Luis “Matador” Hernández en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua posterior a subirse a la pesa.

El oriundo de la división del norte se encuentra motivado tras cerca de 7 meses sin subirse al cuadrilátero, a pesar de la inactividad en los encordados, espera brindarle a la afición capitalina un gran espectáculo, pues, de sus 22 peleas ganadas, 20 las ha finalizado por la vía del cloroformo puro y solo ha caído en 3 ocasiones, una por decisión mayoritaria y 2 por unánime.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Deportes Este jueves se reanudan playoffs en Regional

“Voy a salir a dar todo de mi mañana, no quiero que la pelea se alargue hasta las tarjetas porque no me han beneficiado cuando llego a ese punto de la batalla, espero noquear lo antes posible, sigo siendo el mismo, mi explosividad no ha cambiado en lo absoluto, creo que será una gran pelea”, declaró el peleador chihuahuense.

Su rival también venció sin problemas la báscula en las 175 libras, Carlos Reyes, ranqueado número 20 a nível mexicano y 181 mundial, viene de perder su última pelea por decisión unánime ante Yair Marmolejo en León, Guanajuato, sin embargo, ganó 3 de sus últimos 5 combates en lo profesional, lo que habla de su carrera en ascenso a pesar de un inicio incierto en el profesionalismo, donde cayó en sus primeras 3 batallas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Tomaremos la pelea con toda la seriedad posible, ya lo hemos analizado, he visto algunas de sus peleas y es un boxeador que se cierra muy bien a los embates de sus rivales, pero esperamos que pueda salir con el brazo en alto este sábado de la Arena y aprovecho para invitar a la afición a que vayan a apoyarnos”, finalizó Hernández.

Además de la pelea estelar, también se contará con combates de Artes Marciales Mixtas, además se estará exponiendo un cinturón internacional, se trata del Campeonato Gallo Latino Junior de la Federación Internacional de Boxeo, donde se estarán viendo las caras Willibaldo y Ríos, las función comenzará en punto de las 18:00 horas.

El apunte: Luis Hernández tiene un porcentaje de peleas ganadas por nocaut del 80 por ciento