Realizará Bryan Flores campamento de box en Sinaloa

El boxeador juarense Bryan “Niño Maravilla” Flores iniciará esta semana un campamento de trabajo en Los Mochis, Sinaloa, junto con su entrenador José Alfredo Caballero y su equipo de trabajo, de cara a su siguiente compromiso, sin fecha definida para regresar este 2021.

El peleador fronterizo, que buscará invadir con toda su dinamita la división de los ligeros, se declaró en las mejores condiciones físicas para ponerse a las órdenes de Caballero, quien lo exigirá al máximo durante el mes que estarán concentrados en el municipio de Ahome.

"Estoy listo, no he dejado de entrenar ni de correr, me gusta mantenerme en forma; se vienen semanas de mucha exigencia, de sparrings muy duros con el campeón Miguel Berchelt, pero sabemos que todo ese trabajo y aprendizaje tarde o temprano tendrá su recompensa; traeré para Ciudad Juárez ese campeonato del mundo", señaló seguro el púgil imbatido.

Flores Favela, con marca de 26 victorias, 19 de ellas por la vía del cloroformo puro, se apuntó un triunfo por demás contundente en noviembre pasado, tras vencer al capitalino Jorge “Estruendo” Sánchez en un duelo de volteretas y que resultó, como se esperaba, un trepidante choque de noqueadores.

El púgil de 24 años es el actual campeón FECARBOX de los superligeros avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, y presume en su palmarés triunfos sobre el chileno Ramón Mascareña, el colombiano Dunis Liñán, el venezolano José Luis Marcano y el japonés Hirotsugu Yamamoto.





