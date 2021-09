Recibe hoy Dorados a Leñadores de Durango

Con el antecedente deportivo de que los cotejos que han sostenido las escuadras de Dorados del Estado de Chihuahua y Leñadores de Durango han resultado en división de honores, no le ha quitado el sabor de grandes encuentros en las anteriores campañas en las que han participado de la LNBP.

Y es que de acuerdo a las estadísticas, en las últimas seis salidas, se destaca el hecho de que en 2 de los partidos se tuvo que decidir el resultado en tiempo extra, además de el hecho de que en la campaña 2019-2020, ambas escuadras dividieron la serie a 3 triunfos y 3 derrotas.

De esta manera, hoy jueves y mañana viernes, teniendo como escenario el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, se llevarán a cabo dos interesantes cotejos que iniciarán ambos en punto de las 20:00 horas, dentro de las acciones de la jornada 3 de la LNBP.

Esta será la primera ocasión en que ambas escuadras se enfrenten en la correspondiente fase regular de la Liga Nacional. Dorados tiene marca de 1 ganado y 1 perdido en la actual campaña, sumando sus primeros 3 puntos, en tanto que Leñadores se ostenta como líder de la zona Este con foja de 3-1 y 7 puntos al tener jornada de adelanto en este torneo.

En declaraciones del estratega dorado, Gustavo Pacheco Arikado: “Una Liga muy equilibrada, no hay rival fácil, al ser pocos equipos la mejor calidad del jugador está mejor distribuida, creo es la primera vez en que el tercera jornada no hay invictos, pero es una Liga muy equilibrada en donde no podemos subestimar a nadie y donde tenemos que apurar el paso para ir creciendo como equipo”.

Respecto a los números, Dorados sigue manifestando el trabajo en defensa, siendo el mejor cuadro en dicho departamento dentro de LNBP permitiendo 71 puntos por partido.

El líder anotador es Durrell Summers ostentando 17 unidades en promedio, Jamaal Smith suma 15 tantos y 5.5 asistencias.

En porcentaje de campo, Ray Gallegos lidera al conjunto con el 69.2 % junto a los 11.5 puntos por cotejo. El canadiense Richard Amardi aporta 10 dianas y 6 rebotes.

Por Leñadores ya con cuatro juegos disputados, tendrán su primera gira de la campaña con encuentros cerrados en cada una de sus presentaciones, sumando tres triunfos al hilo tras caer en su presentación contra Fuerza Regia.

Durango marca 83 tantos por encuentro, recibiendo 81.2 en contra. En el rubro individual destacan Germain Jordan registrando 18.0 unidades, seguido por el armador Omar Krayem aportando 15.3 puntos repartiendo además 8.0 asistencias.

En rebotes, Jerry Evans totaliza 28 tablas, promediando 7 por duelo, aunado al doble-doble el pasado 6 de septiembre contra Fresnillo rescatando 10 rebotes y 15 tantos.

Chihuahua tiene 20 victorias en las recientes campañas MBA, siendo una de las fortalezas de la plantilla dorada por lo que buscará volver a la senda del triunfo en condición de local.