Reconocen a Homero Moriel, exentrenador de basquetbol de la UACh

El profesor Homero Moriel Santiesteban, reconocido exentrenador de los equipos varoniles de basquetbol de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue objeto de un merecido reconocimiento por parte de un grupo de exalumnos, quienes en el marco de una convivencia le manifestaron su agradecimiento por haber sido su entrenador, su guía y algo muy cercano a un segundo padre, en su época como estudiantes y como jugadores que formaron parte de los Dorados de la UACh, en distintas épocas.

PLANEAN LA CREACIÓN DE LA FRATERNIDAD DE EXBASQUETBOLISTAS DE LA UACH

Jorge Olivas, uno de los organizadores de esta reunión, dijo que invitaron a Homero Moriel para agradecerle lo mucho que hizo por numerosos jóvenes a quienes desde sus años de estudiantes llevó de la mano por el camino del bien, hasta verlos hoy convertidos no sólo en buenos jugadores, sino en profesionistas y buenos padres de familia.

Luego que Jorge Olivas dio lectura a un documento en el que todos estuvieron de acuerdo, y en el que plasman su agradecimiento hacia Homero Moriel, el reconocido exentrenador no pudo contener las lágrimas pero, como siempre, anteponiendo su carácter, superó la emoción para dar paso a un emotivo y breve discurso.

Homero Moriel, de los mejores entrenadores de México. Foto: Efrén Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Miren –dijo Moriel-, realmente me dejan sin palabras y obviamente me siento mucho muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Es muy satisfactorio ver que de alguna manera mi trabajo, que siempre lo quise, todos los sacrificios que pasamos juntos, el resultado está aquí, cada uno de ustedes yo siento que son hombres de bien. Todos hicieron su carrera, qué les puedo decir ‘hijos’, estoy satisfecho, muy orgulloso y me da mucho gusto que tengan intenciones de ayudar a las gentes que vienen, que les van seguir a ustedes”, acotó. Y recalca: “Desafortunadamente la Universidad está pasando por un período medio difícil que no lo entiendo, como dijo alguien, no es grilla ni mucho menos, pero realmente no alcanzo a comprender cómo sacan al equipo de todas las ligas que existen y como dijo ahorita Luis (‘el Marciano’ Rodríguez), no sé como se le metieron al rector para hacer (en Chihuahua) un Salón de la Fama del basquetbol mexicano, cuando no podemos apoyar a nuestro equipo, porque eso, al menos eso es lo que yo pienso, el hecho de hacer ese Salón de la Fama implica, o va a implicar obviamente, dinero, que creo que debe ser dirigido o aprovechado por los equipos de basquetbol y por los (demás) equipos deportivos de la Universidad. Entonces, pues muchas gracias, les agradezco infinitamente, pero ya no quiero más homenajes, ya estoy muy visto, muy aplaudido ya… pero en lo que los pueda ayudar, ya con ‘el Chinito’ (Carlos) Duarte, que en paz descanse, tratamos de hacer la fraternidad, no se tuvo buena respuesta y desafortunadamente se nos fue, pero en lo que podamos ayudar pues estamos puestos y otra vez muchas gracias, muy agradecido, yo pensé que nada más venía a comer y no a llorar”, finalizó diciendo el profesor Moriel, considerado por méritos propios como uno de los grandes entrenadores de baloncesto que ha tenido Chihuahua y México, principalmente en el sector estudiantil.

Fueron un total de 16 los exjugadores que asistieron a esta reunión para reconocer a Homero Moriel, entre ellos Enrique “Quique” Ortega, Panchito Guillén, José “Pillo” Corral, Ricardo Guaderrama, Faustino Parra, “Marciano” Rodríguez, Javier Torres, Jesús Madrid, Roberto Labrado, Héctor Holguín, René Robles, Jorge Olivas y Toño Asiáin.

EN CORTO:

Homero Moriel Santiesteban

Fecha de Nac.: 29 de abril de 1948

Lugar de Nac.: Santa Bárbara, Chih.

Edad: 73 años

Profesión: Educación Física (UACh)

DT de Dorados UACh de 1977 a 1996

Logros: 7 títulos nacionales

DT de México en 4 Universiadas

Mundiales: Sofía, Edmonton, México y Rumania