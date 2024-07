Registra Erick Portillo récord en Salto de Altura; consigue su boleto para París 2024

Luego de subir a los más alto del podio en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza en la Ciudad de México, el atleta chihuahuense Erick Portillo, dio la marca olímpica al registrar un récord de 2.27 metros en la prueba de Salto de Altura, consiguiendo así su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, el atleta oriundo del estado grande, compartió: “Necesitaba los puntos porque estaba buscando el pase a los Juegos Olímpicos y gracias a Dios ya quedó, en estos días ya lo hacen oficial, ya di el ranking entonces ya estoy clasificado”.

Con un salto de 2.27 metros, Portillo se llevó la medalla de oro en la competición, imponiéndose a su hermano Jair Portillo, quien marcó un registro igual de 2.217 metros, sin embargo, tuvo un foul en su participación, lo que lo llevó al segundo lugar y finalmente Edgar Rivera, se colgó la de bronce al saltar 2.24 metros.

“Estoy muy emocionado, es algo por lo que he luchado y he esperado, desde muy chico, desde toda la vida y ahora que lo pueda hacer realidad y poder cumplir con ese sueño, sé lo mucho que he trabajo, así como mi familia”, declaró Erick Portillo en referencia sus primero Juegos Olímpicos.

Foto: Cortesía / Erick Portillo

De igual manera, el oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, dio a conocer que permanecerá dos semanas más en México, donde continuará entrenando, para posteriormente acudir al Viejo Continente en compañía de Edgar Rivera, su compañero de Selección Mexicana, quienes se concentrarán en un Campamento en la recta final de su preparación.

“Me siento muy bien, me he preparado en conjunto con mi entrenador, así como mi equipo multidisciplinario para poder dar el mejor papel, el primer objetivo es pasar a la final, luego soñar por una medalla, siempre me creído muy capaz de conseguir una presea en los juegos y si las cosas no se dan, mínimo estar en el top 5 del mundo”, comentó Erick Portillo.

Cabe mencionar, que con el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, finalizó la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que durante los siguientes días, el ranking mundial será actualizado y de esta manera, su hermano Jair Portillo, aún continúa con posibilidades de acudir a la justa olímpica.

Con este boleto a París, la delegación de atletas chihuahuenses suma un representante más para los Juegos Olímpicos de esta edición, en la que al momento son cuatro deportistas: los marchistas Alegna González y Andrés Olivas, así como Uziel Muñoz y Erick Portillo, quienes estarán representando al estado grande en el magno evento.