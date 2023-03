Renata Palma, nueva jugadora de las Borregas ITSEM Campus Chihuahua

Para Renata Palma, el basquetbol colegial en los estados unidos es una de sus metas que se ha trazado en el deporte ráfaga, pero primero tiene que hacer una parada en preparatoria al formar parte de la nueva sangre que tendrá con el equipo de los Borregos de ITESM campus Chihuahua.

Con solo 14 años de edad, la jugadora, quien forma parte hoy en día del club Pumas que dirige la coach Dora Meza, ha demostrado tener gran talento en el deporte ráfaga, lo que la ha llevado a formar parte de varios selectivos nacionales, siendo una de las nuevas figuras en el estado de Chihuahua.

“Inicie jugado basquetbol con el equipo de La Salle a los 7 años, poco a poco este deporte me fue atrayendo más, donde emigre al Colegio Chihuahua, en la cual la Colegiada fue uno de mis primeros torneos, siendo algo que me apasiona y me hace muy feliz, cada vez que entro a la cancha” señalo la nueva jugadora del ITESM campus Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Reneta, quien se desempeña en las posiciones de ala y poste, a demostrado grandes cualidades en la duela, ya que su velocidad y buen trabajo de pies en a pintura, la han puesto como uno de los nuevos talentos en el baloncesto, con miras a llegar a formar parte de la selección nacional.

“Una de mis metas es en jugar para una Universidad en los estados unidos, puesto que es un sistema diferente y más oportunidades, pero primero necesito hacer un buen papel con mi nuevo equipo de las Borregas dl ITESM campus Chihuahua, donde me siento muy contenta de seguir trabajando cada día más duro para llegar a mi meta “dijo la joven jugadora.

Este fin de semana Renata Palma viajará a ciudad Juárez para enfrentar en torneo estatal de ADEMEBA, donde el equipo de la capitalina es uno de los equipos a vencer en este evento en el cual se reúnen los mejores exponentes en el deporte ráfaga en todo el estado.

Cabe mencionar que la joven basquetbolista ya tuvo su experiencia con el cuadro nacional, siendo parte de la preselección que se concentró en la ciudad de Monterrey, pero al ser una de las más jóvenes no fue convocada pero para Renata, fue una gran experiencia; motivándola a seguir trabajando para en un futuro vestir los colores de la selección nacional de basquetbol femenil.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Sin duda alguna el basquetbol en el estado a crecido mucho hay niñas con mucho talento y con la llegada del basquetbol profesional nos motiva a buscar ser parte de un equipo” dijo Renata Palma.

Es así que ella es una de las nuevas figuras en el basquetbol, donde su carisma y gran garra que muestra en cada uno de los partidos que disputa, siendo el trabajo de equipo su principal virtud en este deportes el cual es vital para llegar lejos en este deporte.

Conócela:

Nombre: Renata Palma

Posición: Ala y Poste

Edad: 14 años

Estatura: 1.75 metros