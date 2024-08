Representa el chihuahuense Erik González a México en Tour de l'Avenir 2024

El ciclista chihuahuense Erik González Arvizo terminó su participación dentro del Tour de l'Avenir 2024 disputado en Francia, donde representó al país con la Selección Mexicana Sub-23 y a pesar de no terminar las siete etapas de la ruta en el Viejo Continente, continúa sumando experiencia dentro de esta disciplina a nivel mundial.

Luego de concluir su participación, el atleta oriundo del estado grande compartió: “También debes agradecer lo que no se dio. Porque así es la vida, te enseña, pero te hace crecer. Solo no te aferres a lo que no tiene solución, ya vendrán más oportunidades, nuevos lugares, otras historias y mucho por conocer. Lo que hoy no se dio, con el tiempo será sólo un recuerdo. Ten calma, todo se va acomodar.”

Para la primera etapa en la competencia más importante del Ciclismo de Ruta Juvenil a nivel mundial, Erik González finalizó en el puesto número 148 con un tiempo de 1:55:68 horas, tras recorrer la encrucijada de Estrasburgo, Nancy y Metz, con una distancia total de 185 kilómetros.

Con este resultado, el ciclista originario del municipio de Cuauhtémoc terminó su participación en el tour francés, siendo uno de los cinco atletas mexicanos que ya no siguieron en la competición, por lo que únicamente su compañero David Ruvalcaba continuó la ruta del reto más importante de su categoría, siendo un plataforma para el Tour de Francia.

“Los tiempos difíciles no pueden detenerte. La única cosa que puede detenerte eres tú. Si te caes, descansa, recupérate, levántate y sigue”, añadió Erik González, quien a sus 18 años cuenta con una destacada trayectoria a nivel internacional, disputando competencias en países como Italia y Francia.

Luego de la primera etapa, los competidores debían pasar por la región de Borgoña-Franco Condado,seguido de los municipios de Landry y Peisey-Nancroix, en el departamento de Saboya de la región Auvernia-Ródano-Alpes, tras esto por el pueblo de La Rosière, continuando con estación de Les Karellis ya en Italia y posteriormente la Vía Francígena.

Para esta edición, participaron cerca de 250 competidores de 25 países de todo el mundo, quienes iniciaron la competición con el objetivo de culminar las siete etapas de esta ruta, en la cual recorren un total de 700 kilómetros, iniciando desde el este de Francia, para finalizar el desafío en Italia.

Además del oriundo del estado grande, David Ruvalcaba, Carlos García, Miguel Zárate, Jorge Peyrot y Sebastián Ruiz, son quienes conformaron la Selección Mexicana de Ciclismo para representar a México en el Tour de l´ Avenir 2024, el cual es considerado el Tour de Francia Sub-23, en el cual los jóvenes adquieren experiencia para poder dar el salto al máximo circuito de ciclismo de ruta a nivel mundial.