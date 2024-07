Representará chihuahuense Cristy Simental a México en Mundial de Powerlifting

Luego de conseguir su pase en el Nacional FEMEPO de Powerlifting en Zacatecas, este próximo 2 de septiembre, la atleta chihuahuense Cristy Simental, representará a México en el Mundial de la disciplina a disputarse en República de Malta, donde competirá contra las mejores 20 del mundo en la categoría de -52 kilogramos.

En exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, la joven oriunda de la capital compartió: “Estoy emocionada, nerviosa, pero más que nada muy feliz de todo el apoyo que estoy recibiendo por parte de la comunidad, de mi familia y amigos. Realmente me di cuenta que me quieren ver triunfar, pero ahora no voy a competir como Cristy, sino, voy como representante de mi país, México, y eso me emociona mucho”.

A sus 22 años de edad, Cristy Simental, no solo se ha convertido en una atleta de alto rendimiento, sino también en un ejemplo para la comunidad del Powerlifting y los apasionados por el Fitness, debido a que la capitalina comparte contenido en sus redes sociales, donde se encuentra como Cristy Sim, en su perfil en el que muestra su día a día, con el objetivo de motivar a la gente a mejorar sus hábitos y estilo de vida.

“Lo que más amo es ayudar a la gente haciendo lo que más disfruto y al compartir todo el contenido deportivo en redes, la gente aparte de motivarse entre ellos, me motivan a mi, esto ha sido recíproco”, declaró la atleta chihuahuense, quien cuenta con más de 30 mil seguidores en la plataforma de Instagram.

Fue hace dos años, que Cristy decidió comenzar a entrenar Powerlifting, debido a que estaba enfrentándose a trastornos alimenticios, por lo que se armó de valor e inició su entrenamiento en el gimnasio, donde luego de que observaron su pesado entrenamiento, decidieron invitarla a esta disciplina.

“Honestamente, inicié porque quería dejarme de ver tan débil. En mi adolescencia tenía algunos trastornos alimenticios y la situación era delicada”, comentó la oriunda del municipio de Chihuahua, destacando que al combinar la fuerza y feminidad en este deporte, también espera romper con el estereotipo de que las mujeres musculosas no pueden ser femeninas.

Con tan solo dos años de entrenamiento en Powerlifting, Cristy Simental ya fue Campeona Estatal y para llegar al Mundial de esta edición, la originaria del estado grande, consiguió su boleto en el Nacional disputado en Zacatecas, aunque ahora se enfrentará a un nuevo reto, al medirse a sus similares de Francia, Líbano, Canadá, Gran Bretaña y Hong Kong, en un torneo que reúne a más de 250 atletas de todo el mundo.

A su vez, la atleta mencionó que para su primera participación en un Mundial, el objetivo será traerse una medalla en la prueba de Sentadilla, de la que aseguró es su especialidad, aunque se ha tenido que enfrentar a un proceso de cambiar de categoría, por lo que ha tenido que bajar 8 kilogramos.

Con el objetivo de aumentar su proporción de fuerza en cuanto a su peso corporal, Cristy bajó de la categoría de -57 kilogramos a la de -52 kilogramos y a pesar de solo contar con tres meses de entrenamiento desde el campeonato nacional, la chihuahuense se siente lista para enfrentar las pruebas de Sentadilla, Bench Press y Peso Muerto.

Desde las 6:00 de la mañana, la atleta capitalina inicia su rutina diariamente, para iniciar su día con cardio, posteriormente desayunar con una dieta estricta, para después practicar la técnica de Powerlifting y finalmente cerrar estiramientos.

“El reto más grande ha sido el tener paciencia conmigo misma, encontrar el balance, a veces me suelo exigir bastante o de repente me doy cuenta que no me estoy exigiendo lo suficiente, entonces el haber tenido que encontrar el punto ideal para progresar, ha sido lo más difícil en general del Powerlifting, fuera de eso, he disfrutado muchísimo este proceso”, finalizó Cristy.