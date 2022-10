El rarámuri Reyes Satevo se vuelve campeón nacional al correr más de 66 horas en ultramaratón mundial

El equipo de México rompió el récord nacional que logró el rarámuri Pedro Parra en la edición del 2020 en el ultramaratón ‘Big Dog’s Backyard 2020’ en 64 horas, en el que coronó al país como el quinto lugar internacional de entre 50 países, ahora los runners Reyes Giltro Satevo y Marco Antonio Zaragoza Campillo rompieron la marca de la leyenda de la Sierra Tarahumara.

El rarámuri Reyes Filtro Satevo corrió por 66 horas 442.2 kilómetros sin descanso y sin dormir, este ultramaratón tuvo un giro inesperado, ya que con el equipo terminó con solo dos dos corredores él y el ultramaratonista de Ciudad de México Marco Antonio Zaragoza Campillo, ambos lograron que nuestro país entrará a la décima posición de la tabla general de esta competencia internacional de ultramaratones Backyard World Championship 2022.

Al filo de las 12:00 de la madrugada el atleta Marco Antonio Zaragoza Campillo se retiró de la competencia luego de romper el récord nacional que logró el rarámuri Pedro Parra en el año 2020.

Su gran empuje hizo que el equipo mexicano se posicionara en la décima posición mundial por equipo, finalizando y ganando con un solo corredor de 14 hombres mexicanos que representaron al país en el Backyard World Championship 2022.

Foto: Facebook @Weriga Norawa

¡Súper humanos representaron a México!

El equipo mexicano conformado por 14 corredores de distintos estados marcaron historia en un ultramaratón internacional el Backyard World Championship 2022 en el que pusieron en alto al país con su energía, dolor, sudor, fuerza y resistencia sin descanso por 66 horas.

Pese a las adversidades cada atleta empujó al equipo para lograr posicionarse entre los mejores 10 en el mundo dejando y además marcar un nuevo récord nacional, roto por otro rarámuri. La falta de apoyos por parte de instituciones gubernamentales, no fue un freno para los atletas, sin embargo, demuestra una vez más la fuerza del mexicano de sobresalir pese a las limitaciones.

Reyes Satevo se coronó como campeón nacional / Foto: Cortesía | Luly Bustillos

¿Qué viene para el rarámuri Reyes Satevo?

El rarámuri pasará a otra prueba, esta vez para un único campeón que quede de pie, esto quiere decir que participará para la prueba final en el Campeonato Mundial individual de todos los países ganadores que se llevará a cabo en octubre de 2023 en Tennessee, EU.

Reyes Satevo rompió el récord nacional de ultramaratones con un recorrio de 442.2k en 66 horas / Foto: Facebook @Mexatrail

Ultramaratón Backyard no es para atletas principiantes

Esta competencia tiene un grado de dificultad único, ya que está pensada para que no gane el corredor más rápido, sino el más fuerte mentalmente. No se trata de prepararse para aguantar un ritmo constante durante cierto número de kilómetros, sino de tener el aguante suficiente, físico y psicológico, y ver cómo tus competidores aguantan una vuelta más y que tienes que estar ahí luchando con tus propias limitaciones. Al no tener una finalización establecida esta carrera, mentalmente pone al límite de sus capacidades al máximo a los atletas.