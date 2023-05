Rubén García Jr. protagoniza la carrera más espectacular y gana la “Chihuahua 240”

Ruben García Jr. del Team GP - Canel’s se subió a lo más alto del podio tras ganar en una carrera espectacular, tras la reanudación por lluvia del sábado por la noche, los tres punteros no pararon de buscar la victoria y finalmente fue el de la constructora de Chevrolet el que logró acreditarse el trofeo de ganador en El Dorado Speedway de Aldama.

Las inclemencias del clima no permitieron que culminara la fiesta del automovilismo durante la carrera nocturna del sábado, sin embargo, al reanudar el domingo por la tarde ningún piloto dio tregua, se hizo un grupo de 3 pilotos en la punta del pelotón, mismos que no cesaron de pelear por el podio, sin embargo, Rubén no soltó la primera posición.

Foto: Cortesía Team Gp Racing

Fueron siete las banderas amarillas las que se presentaron durante la noche, una carrera muy accidentada fue la que se vivió en el autódromo de la División del Norte antes de que se ondeara la bandera roja, la competencia no había llegado a la mitad de las vueltas pactadas, por lo que aún no era oficial, fue en punto de las 23:39 horas del sábado cuando se suspendió.

Por segunda ocasión en la historia la Nascar suspendió actividades de sus carreras, la primera fue en octubre del 2015, también en Chihuahua por la lluvia, la competición se reanudó después del medio día del domingo, donde García Jr. dominó, aunque no comodamente, pues, Xavi Razo y Andrés Pérez De Lara no pararon de hostigarlo durante toda la competencia.

Con un tiempo de 2:26:24.454 horas, Rubén García Jr. se subió a lo más alto del podio en el estado grande, Razo peleó hasta el final pero no logró la victoria, se tuvo que conformar con el segundo puesto deteniendo el cronómetro en las 2:26:24.740, finalmente, el podio lo completó Andrés Pérez De Lara con 2:26:25.036.

Foto: Cortesía Team Gp Racing

“Me siento muy contento de ganar aquí en Chihuahua, fue una carrera desgastante, muy difícil a pesar de que la reanudamos hoy, sin embargo, quiero agradecer a toda la afición que nos acompañó, son una fanaticada increíble, he ganado varias veces en esta pista y siempre es inigualable, espero que nos sigan siguiendo en próximas fechas”, declaró Rubén García Jr., ganador de México Series.

En acciones de los locales, Rubén Pardo no pudo finalizar la carrera, se quedó en la vuelta 109 por problemas con el automóvil, su vuelta más rápida fue de 20 segundos con 239 centésimas, por debajo del más veloz, quien fue también Garcia Jr. con 19.542 segundos.

Foto: Cortesía Team Gp Racing

Así culminó la primera fecha de dos que se disputarán en El Dorado Speedway, la próxima se celebrará el 23 de septiembre, donde se esperan carreras espectaculares, pues, se disputarán las fechas definitivas de la temporada. La próxima ocasión que los pilotos se encuentren sobre la pista será en Querétaro durante la fecha del 28 de mayo, es decir, en 2 semanas.

El apunte: Salvador De Alba pierde el liderato del campeonato de pilotos, Rubén García es el nuevo líder.