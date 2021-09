Sagir Arce quiere demostrar su calidad en selección nacional sub21

“Me siento muy contento por este llamado a selección la verdad siempre es bonito que reconozcan tu trabajo del día a día de esta manera y no queda mas que esforzarme el triple o más de como lo venía haciendo”: comentó para El Heraldo de Chihuahua el futbolista chihuahuense Sagir Arce en relación a su convocatoria para integrarse a los trabajos de la Selección Nacional de Futbol sub21.

“Estoy muy motivado y agradecido con el entrenador que me esta dando esta oportunidad que la he luchado desde el primer día que ingresé a fuerzas básicas hasta ahorita que estoy teniendo minutos lo que me ha permitido que me consideren para el representativo tricolor y no desaprovechare nada cada cuando me toque participar”

Sagir, nacido el 15 de febrero de 2002 esta registrado como delantero del equipo Mazatlán FC en la categoría sub20, y su desempeño y calidad le ha permitido hasta el momento jugar en el equipo mayor un total de 6 encuentros, 3 de ellos de titular con un acumulado de 215 minutos en la cancha.

El futbolista ha formado parte de las escuadras de Monarcas Morelia, institución en la que fue canterano cuando integró las fuerzas básicas de la división sub15 en el Torneo de Clausura 2017 para luego pasar al conjunto de Mazatlán FC. Su debut en Liga Mx fue el 25 de septiempre de 2019 a los 17 años de edad cuando disputó sus primeros 10 minutos en la cancha.

Cabe mencionar que la Federación Mexicana de Futbol a través de sus áreas de Selecciones Nacionales ha estado trabajando con los prospectos que en próximos años habrán de representar a México tanto en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 como en el Campeonato Mundial de Futbol de Catar 2022.

Concentrado Sagir en selección nacional sub21 en fecha FIFA