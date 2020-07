Sanitizar los estadios de beisbol costaría 600 mil pesos por zona

Instalar dos túneles sanitizadores en cada estadio para evitar riesgos de contagio por Covid-19 costaría a cada zona alrededor de 600 mil pesos, dijo ayer el titular de la Asociación Estatal de Beisbol, Francisco Javier Fierro, quien al igual que los representantes de las diez zonas involucradas, sólo espera la decisión del sector salud y de las autoridades para definir el futuro de la esperada contienda.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Estamos esperando el cambio al semáforo amarillo, aunque como están las cosas y viendo el preocupante aumento de contagios en todo el estado, las posibilidades de jugar son cada vez más remotas”, agregó Fierro.

En dado caso de que se tuviera el permiso de arrancar el campeonato, no todo podrá ser miel sobre hojuelas y echar las campanas al vuelo, ya que se tendrían que reunir todas las condiciones que garanticen la salud de los aficionados y todas las personas involucradas alrededor de los equipos, jugadores, managers, ampayers, etcétera.

Al respecto, Javier Fierro dijo que las pérdidas serían cuantiosas, comenzando por el gasto que tendría que hacerse para prevenir los contagios por Covid.

“Estamos hablando de instalar dos túneles sanitizadores en todos los estadios, con excepción de Ojinaga que sólo requeriría uno considerando que su aforo es muy reducido en comparación con el resto. Cada sanitizador nos lo cotizaron en 300 mil pesos, es decir, 600 mil pesos de inversión, sin contar con el resto del protocolo que incluiría a personal suministrando gel, limpieza de desinfección en gradas, baños, etcétera”, explica.

El presidente de la AEB ve un panorama muy oscuro sobre el tema del Estatal, sin embargo es consciente de que “la salud está por encima de todo y si la autoridad nos pide cancelar, cancelaremos, y yo junto con los jurisdiccionales deberemos ser solidarios; insisto, la salud está ante todo porque no podemos arriesgar la salud de nadie, desde los boleteros, los que hacen la limpieza, los vendedores, y de nadie”.

Hace unos días, seis presidentes municipales se reunieron en Delicias y llegaron al acuerdo de que sugerirían al gobierno del estado no celebrar el Estatal de Beisbol con el objetivo de velar por la salud de los habitantes.

En dicha reunión estuvieron el presidente de Delicias, Eliseo Compeán; Arturo Zubía, presidente de Camargo; Alfredo Lozoya, presidente de Parral, así como los alcaldes de Madera, Ojinaga, Jiménez y La Cruz, Jaime Torres, Martín Sánchez, Marcos Chávez y Fito Trillo, respectivamente.

Ante ello, Javier Fierro dijo que respeta la opinión de todos, y que aunque faltó la presencia de otros ediles como María Eugenia Campos por Chihuahua y Héctor Armando Cabada por Ciudad Juárez, no duda en que ambos se sumarían a lo que mejor convenga.



EL DATO

600

mil pesos costaría a cada zona la adquisición de dos túneles sanitizadores para instalarlos en sus estadios



LA FRASE

“Estamos esperando el cambio al semáforo amarillo, aunque como están las cosas y viendo el preocupante aumento de contagios en todo el estado, las posibilidades de jugar son cada vez más remotas”

Francisco Javier Fierro

Presidente de la AEB









Local Se sigue registrando una gran afluencia de personas en las calles

Deportes Brota un caso Covid-19 en el club Rayadas; Lozoya, bien

Deportes Cuida su embarazo haciendo ejercicio