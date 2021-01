Se afianza César Andrés en Necaxa sub20

Formado no sólo académica sino deportivamente en esta capital, el futbolista chihuahuense Cesar Andrés Mata Torres nacido en El Paso, Texas, sigue siendo un referente en el equipo de Necaxa sub20 en los torneos en que ha estado presente desde que emigró a la ciudad de Aguascalientes.

Y es que ha formando parte de equipos de esta capital como Club Independiente con el profesor Edgar Chávez, así como de los Borregos del ITESM, tuvo la oportunidad de integrarse a los Rayos para demostrar su nivel competitivo en su posición de medio en donde ha tenido excelentes actuaciones.

En sus inicios, jugó al futbol desde los 5 años en el equipo escolar infantil en el Colegio Madisson con el profe Ponce y el Colegio Chihuahua y luego en el conjunto de Dorados Inter, ha tenido innumerables logros en su andar competitivo y ahora formando parte de las fuerzas básicas del club Necaxa junto con otro chihuahuense como lo es Juan Luis Ocón Quintana.

“Fui invitado por el club Necaxa para hacer visorias por que mi equipo vino a jugar a Aguascalientes y ahí fue donde me invitó el club para venirme una semana a prueba. Me invitaron a formar parte de las fuerzas básicas sub 15 pero no había casa club en esos momentos entonces decidimos esperar a que las condiciones de estancia cambiaran. Un año después me volvieron a llamar para visoria y de nuevo fui invitado a pertenecer a las fuerzas básicas”: comenta Cesar Andrés.

Dentro de su palmares deportivo, se incluye el hecho de haber sido seleccionado nacional para la gira a Costa Rica 2018 y Japón 2019, siendo campeón en la Copa Niigata del país nipón.

SU FRASE

“Juega cada partido como si fuera el último”

CONÓZCALO

Nombre: Cesar Andrés Mata Torres

Fecha de nacimiento: 16 de enero de 2002

Lugar de nacimiento: El Paso, Texas

Edad: 18 años

Peso: 69kg

Estatura: 1.78

Deporte: Fútbol

Posición: Delantero

