Se enfoca Alegna González en la prueba de relevos mixtos en París 2024

Al conseguir el quinto puesto en la prueba individual en la prueba de los 20 kilómetros en su presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la marchista chihuahuense Alegna González señaló que tendrá que cambiar el chip para buscar una medalla ahora en la prueba de relevos mixtos.

“Me arriesgué. Ahora no intenté ser una Alegna que intenta darse su tiempo y viendo cómo se desarrolla la prueba, sino que ahora quise hacer más competitiva y hay está el resultado”, señaló la marchista de Ojinaga Alegna González.

“Lo intenté durante la prueba en ningún momento me di por vencida, al principio no me sentía bien, pero conforme pasaban los kilómetros me fui sintiendo mejor, a la mitad de la prueba intenté arriesgarme y supe que era muy pronto cuando dieron los primeros jalones en el pelotón, trate de estar ahí, no se logró al final, no me siento triste, pero sí un poco enojada conmigo porque venía con una meta muy fija”.

Cabe mencionar que la marchista de Ojinaga declaró: “No fue un buen resultado, tengo que cambiar ya el chip de lo que pasó la prueba individual, creo que con este enojo que tengo, hay que sacarlo de alguna manera y que mejor sería que en esta prueba de relevos mixtos lograr una medalla, ya que no me quiero ir de los juegos Olímpicos sin lograr la presea”

Foto: Cortesía / CONADE

“Creo que hay que fijarse bien cómo serán las circunstancias del clima, pero en lo particular a mí se me da bien el calor, creo que hemos entrenado bastante fuerte y pues al final de cuentas, todos sentimos lo mismo, no todas las competidoras son iguales, soy una persona muy individualista y que siempre está poniéndose objetivos grandes".

Además, Alegna González se sintió sorprendida por el apoyo que se vio en la prueba de los 20 kilómetros, puntualizando que fue abrumador ver tanta gente, tanto apoyo que se tenía ahí, "pues también me siento muy contenta y agradecida con todas aquellas personas que le dieron sus ánimos".

Finalmente, la andarina del estado grande agradeció el apoyo brindado por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), ya que fueron parte importante en cada uno de sus eventos y entrenamientos.

Es así que la próxima aparición de Alegna González en los Juegos Olímpicos de París 2024, será en la prueba de relevos mixtos, donde tendrá una segunda oportunidad de pelear por la tan anhelada medalla olímpica el próximo 6 de agosto.