Se prepara Almendra para la Copa Panameña de Frisbee

Me gusta practicar la disciplina del Ultimate Frisbee aún y cuando en un principio, sinceramente, no comprendía cómo se jugaba, cabe mencionar que anteriormente yo realizaba otros deportes, pero conforme me fui adentrando en esta disciplina, me di cuenta de que es un deporte que tiene valores muy especiales, sobre todo el compromiso, tolerancia, honestidad y respeto”: comentó la deportista chihuahuense Almendra Ramírez Flores.

Y es que la capitalina, estudiante del semestre selector de Ing. Biomédica de la Uach, se encuentra en etapa de preparación como única chihuahuense con miras a representar a México en la Copa Panameña de Disco Volador que tendrá lugar en Panamá, República de Panamá en septiembre de 2022

“En el proceso de entrenamiento, se tienen que contemplar varios puntos relacionados con la práctica: es un deporte auto arbitrado y al momento de haber una falta los involucrados nos tenemos que saber comunicar de una forma adecuada y con calma, transmitiendo nuestro punto punto de vista sobre la jugada”.

Deportes Listas las semifinales del futbol de la Liga de Futbol San Felipe

Dentro de su palmares deportivo, Almendra fue medallista de oro en el Regional Monterrey 2019 por equipos con el representativo de Malakas y medallista de bronce en el Campeonato Nacional de Tepozotlán 2019. Actualmente, en su proceso deportivo se encuentra bajo la dirección de sus entrenadores locales, Maximiliano Villalba y Mario Tena, en tanto que en la parte de la representación nacional, Mario Rodríguez, Ezekiel García y Andrés Franco.

La importante de esta disciplina deportiva para Almendra reviste en el hecho que se desarrollan habilidades de comunicación, cognitivas y físicas, “que es algo que me gusta transmitir a las personas, en la actualidad llevo algunos proyectos junto con la Asociación chihuahuense de Disco volador de la cual formo parte, en los cuales nos enfocamos en fomentar el deporte para niños, jovenes y adultos que deseen comenzar a practicarlo”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

CONÓZCALA

Nombre: Almendra Ramírez Flores

Fecha de nacimiento: 08 octubre de 2000

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 21 años

Peso: 58 kilogramos

Estatura: 1.65 metros

Deporte: Ultimate Frisbee

Categoría: Juvenil

Equipo: White Tigers