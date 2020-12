Se prepara Rosario para carreras y eventos en el 2021

“En un principio, cuando me inicie en estas disciplinas, no me gustaba, me costaba mucho practicarlo, pero lo hacía para fortalecer mi mente y enseñarle que el cuerpo no puede estar controlando el entorno y que debemos tener una fuerza de voluntad indomable y una consistencia adecuada”: dijo la deportista Rosario Ortiz Gameros sobe sus inicios en las competencias de atletismo en la modalidad de carreras pedestres y en la modalidad de Spartan Games.

Con apenas 6 años dedicada a la practica de estas disciplinas, y conocida en el ambiente deportivo y personal como Shayto, participar en carreras pedestres se dio después de practicar clases de acondicionamiento físico con el Sensei David Borjas.

A lo largo de sus practicas cotidianas en estos años, ya ha tenido importantes participaciones en eventos como 10K Liebres de Aldama, 21K Oxxo, Reto Boquilla, Picacho Run, Huajumar Trail, 10K Namurachi, Invictus Race, Presa las Vírgenes y en San Diego, California. En lo que se refiere a las competencias de Spartan, estuvo en el evento del Ajusco.

De hecho, la competencia que mas ha disfrutado fue la Spartan Race celebrada en San Luis Potosí con un recorrido de 21 kilómetros que incluyó un total de 30 obstáculos lo que la motivo para seguir preparándose en este tipo de modalidades deportivas, apoyada por su entrenador David Ortega.

Dentro de sus planes a futuro está el hecho de que “Ahorita mi meta es hacer un 10K en mi mejor tiempo y el próximo año me enfocaré en los Spartan Race durante el año 2021.

Motivada por los logros obtenidos en el aspecto personal dentro del deporte, Shayto considera que: “Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará: nada es más común que hombres fracasados con talento. El genio no lo hará: genio no recompensado es casi un proverbio. Educación no lo hará: el mundo está lleno de negligentes educados. La persistencia y la determinación son omnipotentes".

CONÓZCALA

Nombre: Rosario Ortiz Gameros

Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1988

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 32 años

Estatura: 1.74 metros

Peso: 64 kilogramos

Pruebas: de 5K hasta 21K





