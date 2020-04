Se recupera Vanessa Zambotti en su casa

A dos días de que la judoca parralense Vanessa Zambotti resultara positivo al Covid-19, dio sus primeras impresiones acerca de lo que tuvo que pasar tras saberse infectada por el virus.

Desde su casa en la Ciudad de México la parralense compartió un video en redes sociales donde señala que: “Me he sentido bien, pero las últimas dos noches fueron horribles ya que no pude ni dormir, no fue hasta este sábado que pude hacerlo unas dos horas, antes de saber que tenía el virus tuve temperatura de 38.5, pero se bajó rápidamente, no tuve dolores de cabeza sólo un poco cuando trataba de dormir”.

“Fue el pasado jueves que empecé a tener los síntomas, pero esta enfermedad es diferente para cada persona y depende del sistema inmunológico de cada quien, a mí me empezó con dolor de cabeza y garganta así como voz ronca con dolores musculares, después decidí hacerme el estudio de forma particular porque no me iba a exponer en hospitales donde está conectado el virus”, dijo la deportista medallista panamericana.

“La noche del sábado me trajeron un mango y me supo a gloria ya que tenía días que la comida no me sabía a nada, pero gracias a Dios ya estamos mejorándonos, no comencé completo el tratamiento porque me faltaba un medicamento, el cual sirve para el lupus, pero está escaso porque la gente compra medicamentos para revenderlos, pero me encontré a ‘dos ángeles’ que me ayudaron a conseguirlo ya que éste es un tratamiento que está funcionando”.

Vanessa Zambotti recordó que hace cinco años cuando estaba concentrada en Cuba con la Selección Nacional de Judo le dio dengue y no sabía que tenía esa enfermedad, pero señala que fue algo muy similar con los síntomas que tuvo con el Covid-19.

