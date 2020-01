Se siente fortalecida Tamara Vega y buscará cita olímpica

Después de un 2019 de altibajos, la pentatleta chihuahuense Tamara Vega recuperó la inspiración para buscar una tercera clasificación olímpica.

Con 26 años de edad, la oriunda de Ciudad Juárez viajará este domingo en busca de sus primeros puntos rumbo a Tokio 2020.

“Después de los Juegos Panamericanos de Lima me dediqué a recuperarme del hombro, además cambié de entrenador porque estuve un tiempo sola, con los cambios me siento con mucho más nivel y optimista con los retos que se avecinan”, compartió la seleccionada.

Desde que cuenta con un equipo multidisciplinario, Tamara se ha fortalecido, “con ellos es algo distinto, están aplicando cosas que no conocía, cambié la técnica y lo estoy asimilando muy bien. El primer evento del año donde buscaré puntos olímpicos es el Abierto de Hungría y a finales de febrero inicia el circuito de Copas del Mundo”, explicó.

Para conseguir visa a la justa veraniega, Vega debe sumar puntos en el ránking, también estarán disponibles tres lugares en el Campeonato Mundial y los monarcas de Copas del Mundo obtendrán un sitio entre los 36 atletas que participarán en Japón.

“Quiero verme con mi bandera, una medalla y mi familia en Tokio. Me siento fuerte porque no sólo cambié mi forma de entrenar, sino a nivel personal he madurado. Estoy disfrutando verdaderamente lo que hago”.

Desde que Tamara debutó en unos Juegos Olímpicos, a los 19 años de edad, experimentó una metamorfosis personal y física. “En Londres 2012 era muy inexperta, cuatro años después en Río tenía cosas que pulir y ahora me siento en una buena edad, en mi punto ideal para obtener un buen resultado”.

