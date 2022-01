Se transforma La Esperanza en Chihuahua; ahora se llamará "Plaza de Todos"

A 56 años y 8 meses después de su fundación en 1965, la Plaza de Toros La Esperanza cambia radicalmente su concepto y es una sola letra la que define su nuevo rumbo.

Respetable público, les presentamos el nuevo Centro de Espectáculos La Esperanza, la Plaza de TODOS.

Enrique Valles Zavala, conocido empresario y representante taurino, dio en exclusiva para el Heraldo de Chihuahua esta gran noticia que no sólo representa un giro de 180 grados en la forma en que La Plaza seguirá funcionando en el futuro cercano, sino que, además, se convierte en la única plaza del mundo que dejará de ver los toros como un asunto primordial, para dar paso a toda una diversidad de eventos, dígase de música, de cultura, de deporte, social, gubernamentales de todos los colores, es decir, crear un verdadero y digno centro de convivencia familiar.

“Lo que pretendemos es incluir a todas las corrientes, a todas las formas de pensar, en todos los ámbitos ya descritos, que sea un lugar digno para las familias chihuahuenses y bueno, lo hicimos en un principio como una primera muestra de lo que queremos poder hacer en varias plazas de toros en México”, dijo Enrique “Kike” Valles.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

LOS INICIOS DE LA PLAZA LA ESPERANZA

Antes de entrar en detalles, Kike Valles nos da una breve reseña de los inicios de La Plaza La Esperanza.

“La Plaza arranca su uso histórico a partir de 1965 en Chihuahua en una apuesta que hacen dos personajes muy importantes de aquí, como Don José Carti y Don José Martínez del Río. Ambos deciden construir esta plaza después de que Chihuahua pasa por algunas plazas de toros que en su contexto van cayendo, van deshaciéndose y ellos deciden hacer una primera plaza de mampostería bien hecha de “pe a pa” en el centro de la ciudad y que actualmente se conserva casi sesenta años después”.

Y prosigue: “La Plaza pasa dos años en manos de quienes la construyen, después la adquiere Don Tomás Valles Vivar, mi abuelo, y dos o tres años después se la vende a mi papá, a Don Carlos Valles Hicks, conocido en el mundo de los toros como el “gorra prieta” en aquellos años en San Miguel de Allende, en Querétaro, en aquella zona donde radicaba originalmente mi papá, en el rancho de los Rico. Se viene mi papá para Chihuahua con mi madre, que es de San Miguel de Allende y ya se encarga mi papá de la Plaza durante muchos años. Más adelante, la propiedad pasa a los hijos de Don Carlos, quienes la mantenemos y tratamos de darle un uso. Es una inversión muy cara de mantener, muy complicada por varias cuestiones”.

SU INAUGURACIÓN

Fue el 1 de mayo de 1965 cuando se inauguró la Plaza con las figuras del momento como Antonio del Olivar, Jaime Bravo y Jaime Rangel, con toros de Conejo Chico, siendo Del Olivar quien corta las dos primeras orejas en la historia de este coso.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Días después se celebra la primera novillada en esta plaza, fue la tarde del 5 de mayo del mismo año, haciendo el paseíllo el novillero del momento, Alfonso Ramírez "Caleserito Chico", alternando con el entonces novillero y quien después se convirtiera en toda una figura nacional, Raúl Contreras "Finito", además de Manolo Rangel.

EL ÚLTIMO EVENTO DE TOROS EN LA ESPERANZA

“Fue hace dos años cuando tuvimos nuestra última corrida en La Esperanza, con un señorón del rejoneo como lo es el español Pablo Hermoso de Mendoza, además de Antonio García “El Chihuahua” y Alejandro Martínez Vertiz. Muchas figuras del toreo pisaron esta plaza –recuerda Kike- entre los más grandes toreros mexicanos puedo mencionar a Curro Rivera, Eloy Cavazos, Manolo Martínez, los Silveti. Los más grandes toreros mexicanos de la época y lógicamente uno de los más grandes que ha tenido este país, y por mucho el más grande que ha tenido Chihuahua dadas las circunstancias de su época, fue Raúl Contreras “Finito” y como españoles, cabe destacar al “Cordobés” y a Julián López “El Juli”.

LA NUEVA MISIÓN DE LA PLAZA DE TODOS

“Reunir a las familias, crear comunidad, buscamos crear un lugar céntrico, bien ubicado, seguro, limpio, transformado, hay que destacar que traemos no solo el cambio estético de lo que puedes ver, sino también, desde cambiar todo lo que no se ve, el drenaje, tuberías, todo el cableado eléctrico, con iluminación tipo LED, con más de 35 luminarias nuevas de alto poder; hemos renovado al cien por ciento los 18 baños, a un nivel moderno y digno para el público; los palcos se han acordado nuevamente, se han dejado perfectamente limpios, remozados. El ruedo es muy importante también, lo que es la madera, ya no es la típica que se usa en las plazas de toros, hoy hicimos un ruedo innovador con creación de chihuahuenses, será montable y desmontable a través de paneles y plastimadera, un material que nos dará una vigencia en el color y durabilidad de hasta 40 o 50 años. Adecuamos y remozamos en cinco etapas todo el concreto de la plaza. Estamos hablando de más de 7 mil metros cuadrados de concreto”.

PEPE AGUILAR Y SU FAMILIA PODRÍAN REINAUGURAR LA PLAZA

“Nosotros tenemos muchas ilusiones, para reinaugurar la plaza estamos en pláticas con Pepe Aguilar y su familia para poder ver si podemos concretar su presentación tal vez por el mes de abril o mayo de 2022. A mí en lo personal me encantaría que fuera la familia Aguilar la que reinaugurara la plaza, por la gran historia de amistad y de éxitos profesionales y personales que tienen históricamente con Chihuahua, desde los tiempos de don Antonio y Flor Silvestre”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

REACTIVAR LA ECONOMÍA, OTRO GRAN PROPÓSITO

“Estamos hablando de cuadrillas de hombres hasta de setenta personas diarias en el inmueble, trabajando, todos ganando un sueldo, derramando economía. Aquí cuando tenemos espectáculos se derrama economía a los restaurantes, al exterior, todos se quedan felices, todos venden más de lo habitual, en hoteles, aviones, comercio local, por eso no concibo otra manera de poder activar la economía de una ciudad que no sea generando el comercio interno”.

Respecto al proyecto, Kike comenta que “ha habido transformaciones, sí, pero como coso taurino creo que es el primero en el que se llega a este nivel de transformación donde le estamos dando un giro completo a la vocación original del inmueble. Nos sentimos muy orgullosos de estar haciendo esto en Chihuahua, pues es una inversión de particulares para la sociedad”.

VIENEN MÁS ETAPAS DE TRANSFORMACIÓN.

“Esta es la primera etapa de un sueño muy grande que tenemos, realmente el presupuesto original se nos rebasó bastante de lo previsto (de 10 mdp de inicio, ya se han gastado 16 mdp), sin embargo ya estamos metidos, viene una segunda etapa en la que meteremos toda la sillería tipo estadio de beisbol y estamos considerando colocar un domo retráctil, lo cual le daría una imagen de primer mundo. Actualmente se dejan 18 baños completamente renovados, 9 para hombres, 9 para mujeres, dos de ellos a nivel de ruedo. Se adecuan los espacios para gente con discapacidad, importantísimo, se dejan accesos en rampas. A mi padre lo trajimos en silla de ruedas, era complicadísimo al no tener accesos adaptados, así que no podíamos dejar de lado estos espacios para que ellos también puedan venir a disfrutar este tipo de espectáculos. También se rehabilitan los corrales y se colocan separadores de acero inoxidable en gradas”.

¿SEGUIRÁ HABIENDO CORRIDAS DE TOROS?

“Bueno, la intención es que sí, la vocación natural de este inmueble es de corridas de toros. Y si lo estamos modificando en un centro de espectáculos es precisamente porque las corridas habrán de ser un espectáculo más dentro de la Plaza de Todos, sin que sea la cuestión primordial hoy por hoy”.

EL MENSAJE A LOS ANTITAURINOS

“Los antitaurinos merecen todo mi respeto, desgraciadamente a veces hay quienes en base a una desinformación se dicen ser antitaurinos sin conocer realmente lo que es el arte taurino. Mi mensaje al que se diga ser antitaurino, yo le diría que nos preocupemos más por cosas que realmente le hagan daño a Chihuahua, a México, el tema de los animales hoy por hoy no es una cuestión que le haga daño a México, a Chihuahua; daño es lo que hace la pobreza en las calles, el ver a niños pidiendo limosna en la calle, niños a quienes nadie los ayude y los saque adelante. Creo que si queremos sacar adelante a este país, antes que basados en la desinformaciones se ataque a espectáculos públicos que generan economía, debemos apoyar a que nuestra sociedad salga de la pobreza. Creo que es la manera de ayudar para que México salga adelante”, finalizó “Kike” Valles.

EL APUNTE

La reinauguración podría ser en abril o mayo de 2022, en su aniversario 57, con la famosa familia de Pepe Aguilar como artistas invitados

LO QUE DIJO:

“Que la Plaza de Todos sea un lugar digno de convivencia para las familias chihuahuenses”

Enrique “Kike” Valles / Empresario

LAS CIFRAS

10 MDP, PRESUPUESTO INICIAL

16 MDP INVERTIDOS HASTA HOY

6.800 SILLAS SERÁN INSTALADAS

48 PALCOS RENOVADOS

35 LUMINARIAS LED NUEVAS

7000 M2 DE ENCEMENTADO REHABILITADO

70 TRABAJADORES POR DÍA

3 MESES Y MEDIO DE TRABAJO A LA FECHA

1 DE MAYO DE 1965 SE INAUGURÓ

2022, EN ABRIL O MAYO, POSIBLE REINAUGURACIÓN