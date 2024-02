¡Semana de derby capitalino! Apaches y Dorados se juegan el liderato el viernes

Una semana especial en el calendario se jugará este fin de semana, los Dorados de Chihuahua visitarán este viernes lo que fue su casa durante un largo periodo, el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde enfrentarán a Apaches también de la capital, donde se jugará la supremacía de la ciudad, además del liderato de la tabla de la Liga de Basquetbol Estatal Mexbet 2024.

Un duelo que tiene tintes de buena rivalidad en los últimos años, pues, se enfrentaron en un total de nueve ocasiones desde que aparecieron los Apaches en 2022, el récord es de ocho victorias para Dorados por una sola en del cuadro aborigen, esta será la décima edición del derby capitalino.

La única victoria que tienen los Apaches en sus enfrentamientos directos en contra de los Dorados fue en el 2022, en el primer juego de la serie de semifinales de playoffs de aquel entonces, el marcador fue de 92-89 para los azules, en aquel entonces con jugadores de la talla de Joshua Ibarra que sacaron la casta.

Posteriormente a ese primer juego, cayeron en los tres siguientes, por lo que se despidieron de la LBE, pero le propinaron una derrota a los que lucían como todos poderosos Dorados, posteriormente, ganaron la sexta estrella en contra de los Vaqueros de Agua Prieta.

En 2023 se enfrentaron en tres ocasiones, las tres fueron para los entonces dirigidos por el español Pablo García, por marcadores finales de 128-96, 105-93 y 91-89, ninguno de los equipos capitalinos pudo alzar el trofeo de campeones ese año, fueron los Toros de la Laguna quienes lo hicieron luego de eliminar precisamente a Apaches y Dorados en semifinales y final respectivamente.

Para el compromiso de este viernes en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, casa de los Apaches, se percibe un encuentro más parejo de los últimos compromisos, Apaches llega como el único invicto de la temporada, con marca de 4-0, mientras que los Dorados perdieron su imbatibilidad la semana pasada en la frontera más importante del país, en contra de Indomables por 20 unidades de diferencia.

Un duelo inédito en la competencia se dará entre entrenadores, Miguel “maikel” López dirige a Dorados después de su espectacular paso en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil con Adelitas, donde terminó campeón, mientras que al cuadro aborigen lo dirige un conocido de la LBE, Jorge Valverde, quien ya sabe lo que es ser campeón, pues, levantó el trofeo como jugador y entrenador con los Soles de Ojinaga.

Apaches sale como ligero favorito para llevarse el compromiso, no solo por su posición en la tabla, si no por la calidad de jugadores que tiene en su plantilla, donde destacan varios chihuahuenses como el ex NBA Jorge Gutiérrez o Ricardo “kalo” Valdez, quien está teniendo un gran arranque de temporada.